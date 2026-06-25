«Ιστορική» βελτίωση στα Μαθηματικά του 4ου Πεδίου – Κάτω από 70% οι επιδόσεις κάτω από τη βάση για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για το μάθημα των Μαθηματικών. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν διαβαθμισμένης δυσκολίας, ωστόσο το τελευταίο μέρος της εξέτασης λειτούργησε ως ισχυρό φίλτρο για τις πολύ υψηλές βαθμολογίες τόνισε στο Dnews o μαθηματικός στο ΓΕΛ Νεμέας Μάνθος Παπαδόπουλος (ma8imatikos.gr). Τα σημερινά αποτελέσματα δείχνουν μια εικόνα δύο ταχυτήτων για το μάθημα των Μαθηματικών, καθώς το 50,59% των υποψηφίων συνολικά βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση του 10, ενώ οι αριστούχοι (18-20) ανήλθαν στο 8,34%. Η κατανομή αυτή δεν αποτυπώνει μια ομοιόμορφη εικόνα επιδόσεων, αλλά μια έντονη «πόλωση» ανάμεσα σε πολύ υψηλές και χαμηλές βαθμολογίες, με περιορισμένη παρουσία ενδιάμεσων επιδόσεων.

Η αντίθεση μεταξύ 2ου και 4ου Πεδίου

Θετικές Σπουδές (2ο Πεδίο): Οι υποψήφιοι κατέγραψαν αισθητά καλύτερη εικόνα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς τα θέματα επέτρεψαν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές να αποδώσουν.

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής (4ο Πεδίο): Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν περίπου 2.000 λιγότερα γραπτά κάτω από τη βάση σε σύγκριση με πέρυσι, το μάθημα παρέμεινε ο βασικός «σκόπελος» που κράτησε το γενικό ποσοστό αποτυχίας πάνω από το μισό του συνόλου των υποψηφίων.

Μαθηματικά: Μόνο 8,34% αριστούχοι – Τι σημαίνει αυτό για τις Βάσεις 2026

Όπως εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος στο Dnews «η μεγάλη συσσώρευση βαθμολογιών κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, σε συνδυασμό με τη «βουτιά» των αριστούχων στην Οικονομία (ΑΟΘ), αναμένεται να ασκήσει πτωτική πίεση ή να συγκρατήσει τις βάσεις εισαγωγής στο 4ο Πεδίο. Παράλληλα, το υψηλό ποσοστό βαθμολογιών κάτω από το 10 θα επηρεάσει άμεσα την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) πολλών τμημάτων, αφήνοντας ενδεχομένως κενές θέσεις σε σχολές χαμηλής ζήτησης. Η εικόνα των βαθμολογιών δεν δείχνει κατάρρευση των επιδόσεων, αλλά ούτε και έκρηξη αριστούχων. Επομένως, οι Πολυτεχνικές και οι υψηλόβαθμες Οικονομικές σχολές δεν αναμένεται να επηρεαστούν δραματικά μόνο από τα Μαθηματικά. Ωστόσο, η μείωση των πολύ υψηλών βαθμών ενδέχεται να συγκρατήσει ή και να πιέσει ελαφρώς προς τα κάτω τις βάσεις ορισμένων ανταγωνιστικών τμημάτων.»

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Μάλιστα τονίζει ότι «Τα φετινά Μαθηματικά πέτυχαν τον βασικό στόχο μιας εθνικής εξέτασης, να είναι προσιτά για τον καλά διαβασμένο μαθητή, αλλά ταυτόχρονα να ξεχωρίζουν τους πραγματικά άριστους. Οι σημερινές βαθμολογίες επιβεβαιώνουν ότι το μάθημα δεν οδήγησε σε μαζικές αποτυχίες, όμως περιόρισε σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούσαν να διεκδικήσουν το απόλυτο άριστα. Για ακόμη μία χρονιά, τα Μαθηματικά αποδείχθηκαν ο σημαντικότερος παράγοντας διαφοροποίησης για την εισαγωγή στις κορυφαίες σχολές των θετικών και οικονομικών επιστημών.»

Στρατηγάκης στο Dnews για τα Μαθηματικά: «Εκρηκτική άνοδος στους αριστούχους - Ρεκόρ δεκαετίας για το ποσοστό κάτω από τη Βάση»

Από πλευράς του ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης σχολιάζει στο Dnews ότι «Στο 2ο Πεδίο έχουμε εκρηκτική άνοδο στους αριστούχους στα Μαθηματικά στο 19-20 καθώς έχουμε διπλασιασμό. Στο 4ο Πεδίο στα Μαθηματικά έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στους βαθμούς πάνω από το 10 έχουμε λιγότερους κάτω από τη Βάση περίπου 2000 λιγότερους υποψηφίους και για πρώτη φορά το ποσοστό κάτω από τη Βάση είναι κάτω από 70% και συγκεκριμένα είναι στο 65%.Είχε πολλά χρόνια να πέσει κάτω από το 70% αυτό το ποσοστό. Στα Μαθηματικά έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις τουλάχιστον δεκαετίας.»

Σύμφωνα με την αποτίμηση του κ. Στρατηγάκη στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών) παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση των αριστούχων στην κλίμακα 19–20, με τον αριθμό τους να έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων κατάφερε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του μαθήματος, ανεβάζοντας αισθητά το ανώτατο άκρο των επιδόσεων. Αντίθετα, στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) καταγράφεται ευρύτερη βελτίωση στη συνολική κατανομή των βαθμολογιών. Οι επιδόσεις πάνω από τη βάση παρουσιάζουν αύξηση, ενώ οι υποψήφιοι κάτω από το 10 είναι περίπου 2.000 λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, το ποσοστό κάτω από τη βάση υποχωρεί στο 65%, σπάζοντας το ψυχολογικό όριο του 70% που είχε παγιωθεί διαχρονικά στο συγκεκριμένο μάθημα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια από τις καλύτερες συνολικές επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας στα Μαθηματικά, με σαφή ενίσχυση τόσο της μεσαίας βαθμολογικής ζώνης όσο και της κορυφής, ειδικά στο 2ο Πεδίο. Παράλληλα, η μείωση των πολύ χαμηλών επιδόσεων στο 4ο Πεδίο δείχνει ότι περισσότεροι υποψήφιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν το βασικό όριο επάρκειας.