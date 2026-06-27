Οι τελευταίες ημέρες του Ιουνίου επιφυλάσσουν ένα ξεχωριστό δώρο για τους φίλους της αστρονομίας.

Ο πλανήτης Άρης θα περάσει σε μικρή φαινομενική απόσταση από τις Πλειάδες, γνωστές και ως «Επτά Αδελφές», δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα που δεν αναμένεται να επαναληφθεί με τόσο ευνοϊκές συνθήκες πριν από το 2034.

Όπως αναφέρει το people, η σύνοδος του κόκκινου πλανήτη με το διάσημο αστρικό σμήνος θα είναι ορατή λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για παρατήρηση και φωτογράφιση του φαινομένου.

Τι είναι οι Πλειάδες ή «Επτά Αδελφές»;

Οι Πλειάδες, γνωστές στους αστρονόμους και ως Μεσιέ 45 (M45), αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ανοιχτά αστρικά σμήνη στον ουρανό και βρίσκονται στον αστερισμό του Ταύρου.

Πρόκειται για μια ομάδα άστρων που σχηματίστηκε από το ίδιο νέφος αερίου και σκόνης πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζει να ταξιδεύει ενωμένη στον Γαλαξία.

Παρότι το σμήνος περιλαμβάνει περίπου 1.000 γνωστά αστέρια, με γυμνό μάτι διακρίνονται συνήθως έξι ή επτά από τα πιο φωτεινά μπλε-λευκά μέλη του, γεγονός που του χάρισε το δημοφιλές όνομα «Επτά Αδελφές».

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Στην ελληνική μυθολογία, οι Πλειάδες ήταν οι επτά κόρες του Άτλαντα και της Πλειόνης, ένας συμβολισμός που διατηρείται μέχρι σήμερα στην ονομασία του σμήνους.

Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο;

Ο Άρης θα κινείται κοντά στις Πλειάδες από τις 23 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, με την πιο εντυπωσιακή προσέγγιση να σημειώνεται στις 28 Ιουνίου, όταν η φαινομενική απόσταση μεταξύ τους θα είναι περίπου 4,3 μοίρες.

Αρχικά ο πλανήτης θα εμφανίζεται στα δεξιά του σμήνους, ενώ τις επόμενες ημέρες θα φαίνεται να περνά χαμηλότερα από αυτό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα στον πρωινό ουρανό.

Πού και πώς θα το δείτε

Το φαινόμενο θα είναι ορατό από μεγάλο μέρος του κόσμου, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός και ο ανατολικός ορίζοντας ελεύθερος από εμπόδια.

Οι παρατηρητές στο βόρειο ημισφαίριο θα πρέπει να αναζητήσουν το ζευγάρι χαμηλά στον ανατολικό ουρανό περίπου μία ώρα πριν από την ανατολή του ήλιου.

Ο Άρης θα ξεχωρίζει εύκολα ως μια φωτεινή κοκκινωπή-πορτοκαλί κουκκίδα, ενώ οι Πλειάδες θα εμφανίζονται σαν μια μικρή συγκέντρωση λαμπερών αστεριών.

Χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη παρατήρηση

Αν και το φαινόμενο μπορεί να γίνει αντιληπτό ακόμη και με γυμνό μάτι, η χρήση κιαλιών θα βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία, καθώς θα επιτρέψει να φαίνονται καθαρότερα τα αστέρια των Πλειάδων, ενώ ο Άρης και το σμήνος θα χωρούν στο ίδιο οπτικό πεδίο.

Εξίσου χρήσιμες είναι και οι εφαρμογές αστρονομίας για κινητά, οι οποίες βοηθούν στον εντοπισμό του αστερισμού του Ταύρου και στην αναγνώριση των ουράνιων σωμάτων.

Για την καλύτερη δυνατή θέα, προτιμήστε μια σκοτεινή περιοχή μακριά από τα φώτα της πόλης, καθώς η φωτορύπανση μειώνει σημαντικά την ορατότητα των πιο αμυδρών αστεριών.

Γιατί το φαινόμενο θεωρείται τόσο ξεχωριστό

Οι συναντήσεις πλανητών με γνωστά αστρικά σμήνη δεν είναι σπάνιες, ωστόσο η συγκεκριμένη σύνοδος του Άρη με τις Πλειάδες ξεχωρίζει επειδή προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες παρατήρησης. Σύμφωνα με τους αστρονόμους, μια αντίστοιχα εντυπωσιακή και εύκολα ορατή προσέγγιση δεν αναμένεται να συμβεί ξανά πριν από το 2034.

Για όσους αγαπούν τον έναστρο ουρανό, πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες αστρονομικές εικόνες της χρονιάς και μια ευκαιρία που αξίζει να μην περάσει απαρατήρητη.