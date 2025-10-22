Οι πάγοι λιώνουν, τα κουνούπια έρχονται.

Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Ισλανδία, επιβεβαιώνοντας πως η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτόν τον μήνα, η Ισλανδία ήταν ένα από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο χωρίς κουνούπια - το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες προέβλεπαν εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, ωστόσο, πολλά από τα γνωστά είδη δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν στις σκληρές κλιματικές συνθήκες της χώρας.

Η Ισλανδία, ωστόσο, θερμαίνεται πλέον τέσσερις φορές ταχύτερα από τον μέσο ρυθμό του βόρειου ημισφαιρίου. Οι παγετώνες καταρρέουν και ψάρια από πιο θερμά, νότια ύδατα - όπως το σκουμπρί - κολυμπούν πια στις ισλανδικές θάλασσες.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, περισσότερα είδη κουνουπιών εντοπίζονται σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίστηκαν φέτος αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti), ενώ το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) βρέθηκε στο Κεντ. Πρόκειται για εισβολικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, η τσικουνγκούνια και ο ιός Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε την ανακάλυψη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τρία δείγματα του είδους Culiseta annulata βρέθηκαν στο Κινταφέλ, στην περιοχή Κιός - δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Συλλέχθηκαν όλα με παγίδες κρασιού που χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση νυχτοπεταλούδων».

Το συγκεκριμένο είδος είναι ανθεκτικό στο ψύχος και μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες της Ισλανδίας, βρίσκοντας καταφύγιο τον χειμώνα σε υπόγεια ή αχυρώνες.

Ο Björn Hjaltason, που εντόπισε πρώτος τα κουνούπια, ανάρτησε σχετικά στην ομάδα Insects in Iceland στο Facebook. «Το σούρουπο της 16ης Οκτωβρίου, είδα μια περίεργη μύγα πάνω σε μια κόκκινη ταινία κρασιού», είπε, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύει έντομα. «Υποψιάστηκα αμέσως τι συνέβαινε και την έπιασα γρήγορα. Ήταν θηλυκή».

Στη συνέχεια συνέλαβε δύο ακόμη και τα έστειλε στο επιστημονικό ινστιτούτο, όπου και επιβεβαιώθηκε η ταυτότητά τους.