Η ταινία θα έχει τίτλο «King Conan».

O Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είναι έτοιμος να επιστρέψει ως Κόναν ο Βάρβαρος.

Σχεδόν 45 χρόνια μετά την εμφάνισή του στην ταινία Conan the Barbarian (Κόναν ο Βάρβαρος) που κυκλοφόρησε το 1982, ο Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει επίσημα με το σπαθί του για το King Conan, την επερχόμενη τρίτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς, σύμφωνα με το EW.

Την σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας θα έχει την υπογραφή του Κρίστοφερ ΜακΚουάρι, ο οποίος έχει περάσει την τελευταία δεκαετία σκηνοθετώντας τον Τομ Κρουζ στις προηγούμενες τέσσερις ταινίες Mission: Impossible.

Ο Σβαρτσενέγκερ μίλησε για την ιδέα του πρότζεκτ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο Arnold Sports Festival στο Κολόμπους του Οχάιο, αποκαλύπτοντας ορισμένες λεπτομέρειες της ιστορίας η οποία θα ακολουθεί τον ήρωα σε μια πιο ώριμη ηλικία.

«Είναι μια υπέροχη ιστορία όπου ο Κόναν ήταν [βασιλιάς για] 40 χρόνια και τώρα αναγκάζεται να εγκαταλείψει το βασίλειό του και να επιστρέψει σε έναν κόσμο γεμάτο βία, μαγεία και σκοτεινά πλάσματα. Θα έχει όλα τα ειδικά εφέ και το στούντιο έχει τα χρήματα για να κάνει τέτοιου είδους ταινίες πραγματικά μεγάλες», ανέφερε.

Στην ίδια εκδήλωση, ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιστροφή του στο σύμπαν του Predator.

Θυμζίουμε ότι η πρώτη ταινία Κόναν ο Βάρβαρος κυκλοφόρησε το 1982 σε σκηνοθεσία του Τζον Μίλιους. Το σενάριο βασίζεται στις ιστορίες του Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ με ήρωα τον ομώνυμο χαρακτήρα και διαμορφώθηκε από τον Όλιβερ Στόουν και τον Τζον Μίλιους. Η ταινία ήταν γνώισε μεγάλη επιτυχία με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το σίκουελ, Conan the Destroyer, το 1984, λίγους μήνες πριν από τον Εξολοθρευτή.