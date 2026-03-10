Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ο οργανισμός αγροτικών ενισχύσεων μετατράπηκε σε μηχανισμό κομματικών εξυπηρετήσεων.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τη συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για ένα «καραμπινάτο γαλάζιο σκάνδαλο».

«Όσο επιμένετε στο κουκούλωμα είστε όλοι συνένοχοι στο σκάνδαλο», ανέφερε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες». «Αυτό το πελατειακό κράτος δεν διορθώνεται. Ξηλώνεται», σημείωσε ενώ τόνισε πως «το σκάνδαλο Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ».

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «μείζον ηθικό ζήτημα» και κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχειρεί να συγκαλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις.

«Στη σημερινή συνεδρίαση εγείρεται ένα μείζον ηθικό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «ενώ όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για το σκάνδαλο της κλοπής εκατοντάδων εκατομμυρίων από τις επιδοτήσεις των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβερνητική πλειοψηφία έρχεται με ένα κατάπτυστο πόρισμα να κάνει το άσπρο-μαύρο».

«Εξεταστική κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι χρησιμοποίησε την εξεταστική επιτροπή για να αποτρέψει τη διερεύνηση ευθυνών. «Με μια εξεταστική επιτροπή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας, στημένη και παραπλανητική, επιχειρείτε να εμφανίσετε τα στελέχη σας ως αθώες περιστερές», είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Γι’ αυτό επιβάλλεται να αλλάξει η διάταξη για την ποινική ευθύνη των υπουργών ώστε να μην εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία η αλήθεια», πρόσθεσε. Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινό αίτημα για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Η ποινική δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως τεκμηριωμένα ζητούσε έρευνα ποινικών ευθυνών για τους Βορίδη και Αυγενάκη», είπε, αναφερόμενος στους πρώην υπουργούς Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι «στράφηκε κατά της Εισαγγελίας και της Δικαιοσύνης για να ξεπλύνει τις ευθύνες της».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε παραμάγαζο της ΝΔ»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ο οργανισμός αγροτικών ενισχύσεων μετατράπηκε σε μηχανισμό κομματικών εξυπηρετήσεων.

«Εξαπατήσατε τους τίμιους αγρότες και κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραμάγαζο της ΝΔ για να εξαγοράσετε και την ψήφο τους το 2023», είπε.

Ο κ. Φάμελλος απέδωσε ευθύνες και στον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «υπάρχει ευθύνη και του κ. Μητσοτάκη. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρωμάει πολύ άσχημα». Όπως υποστήριξε, «στη δικογραφία το Μαξίμου παίζει επιτελικό ρόλο. Όλα οδηγούν στο Μαξίμου: τηλέφωνα, εντολές, απειλές και μια ομερτά σιωπής».