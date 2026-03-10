Η Vodafone φέρνει προνομιακές προσφορές σε προϊόντα Xiaomi, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν σύγχρονες συσκευές τεχνολογίας σε ακόμα πιο προσιτές τιμές.

Από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου έως και τις 19 Μαρτίου, επιλεγμένα smartphones, tablet και smartwatch της Xiaomi διατίθενται με ειδικές τιμές και με δυνατότητα αγοράς με έως 24 άτοκες δόσεις μέσω της υπηρεσίας Vodafone Flex.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν το Redmi Note 14 4G 256GB από 199€ μόνο με 168€ ή από 7€/μήνα με Vodafone Flex, το Redmi Pad 2 Wi-Fi 128GB από 179€ μόνο με 168€ ή από 7€/μήνα με Vodafone Flex, καθώς και το Redmi Watch 5 από 109€ μόνο με 96€ ή από 4€/μήνα με Vodafone Flex.

Το Redmi Note 14 4G 256GB διαθέτει οθόνη AMOLED 6,67’’ FHD+ με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, προσφέροντας ομαλή και εντυπωσιακή εμπειρία θέασης, ενώ η μπαταρία 5500mAh με υποστήριξη 33W fast charging εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία για καθημερινή χρήση.

Το Redmi Pad 2 Wi-Fi 128GB ξεχωρίζει για την IPS οθόνη 11’’ 2.5K (2560x1600) με ρυθμό ανανέωσης 90Hz και φωτεινότητα έως 600 nits, ιδανική για περιεχόμενο και ψυχαγωγία, ενώ η μπαταρία 9000mAh με φόρτιση 18W προσφέρει μεγάλη διάρκεια χρήσης.

Παράλληλα, το Redmi Watch 5 συνδυάζει κομψό σχεδιασμό και άνεση, με πλαίσιο από κράμα αλουμινίου και περιστρεφόμενη κορώνα από ανοξείδωτο ατσάλι για εύχρηστη πλοήγηση. Η μεγάλη Retina AMOLED οθόνη 2,07’’, με φωτεινότητα έως 1500 nits και ρυθμό ανανέωσης 60Hz, προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και εντυπωσιακά γραφικά ακόμη και σε έντονο ηλιακό φως.

Με το Vodafone Flex, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν τις αγαπημένες τους συσκευές με ευέλικτες άτοκες δόσεις απευθείας στον λογαριασμό Vodafone, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, απολαμβάνοντας εύκολα και γρήγορα την πιο σύγχρονη τεχνολογία.

