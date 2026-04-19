Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοιου μεγέθους αστεροειδείς σπάνια πλησιάζουν τόσο κοντά στον πλανήτη μας.

Ο αστεροειδής «99942 Apophis», που φέρει το όνομα του αρχαίου αιγυπτιακού θεού του χάους «Απόφις», ετοιμάζεται για ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο κοσμικό «ραντεβού» με τη Γη στις 13 Απριλίου 2029, σύμφωνα με τη NASA.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το SkyNews, πρόκειται για μία από τις πιο κοντινές διελεύσεις μεγάλου αστεροειδούς που έχουν καταγραφεί με τόση ακρίβεια εκ των προτέρων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος σύγκρουσης για τουλάχιστον έναν αιώνα.

Με εκτιμώμενο μήκος που ξεπερνά τα 450 μέτρα —συγκρίσιμο με το ύψος του Πύργος του Άιφελ— ο Απόφις θα περάσει σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης. Η απόσταση αυτή είναι μικρότερη από εκείνη πολλών γεωστατικών δορυφόρων, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο όχι μόνο εντυπωσιακό, αλλά και ορατό με γυμνό μάτι από περιοχές του Ανατολικού Ημισφαιρίου.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοιου μεγέθους αστεροειδείς σπάνια πλησιάζουν τόσο κοντά στον πλανήτη μας, και μάλιστα με τόσο ακριβή πρόβλεψη της τροχιάς τους. «Είναι πιθανό ένα τέτοιο γεγονός να μην έχει συμβεί ποτέ στην καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία», σημειώνουν χαρακτηριστικά ερευνητές της NASA.

Η διέλευσή του δε θα περάσει απαρατήρητη από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος σχεδιάζει αποστολή διαστημοπλοίου που θα συνοδεύσει τον αστεροειδή, καταγράφοντας πολύτιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η NASA έχει ήδη επανακατευθύνει το διαστημόπλοιο OSIRIS-APEX, προκειμένου να μελετήσει από κοντά τη σύνθεση, τη δομή και τη συμπεριφορά του.

Ο Απόφις αποτελεί ένα «απολίθωμα» της πρώιμης δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, ηλικίας περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων ετών. Πιθανότατα προήλθε από την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, με την τροχιά του να έχει μεταβληθεί σταδιακά εξαιτίας βαρυτικών αλληλεπιδράσεων — κυρίως με τον γιγάντιο πλανήτη Δίας.

Το πέρασμα του αστεροειδούς το 2029 δεν αποτελεί απειλή, αλλά μια μοναδική ευκαιρία: να παρατηρηθεί από κοντά ένα αρχέγονο σώμα του διαστήματος και να ενισχυθεί η κατανόηση της πλανητικής άμυνας. Για πρώτη φορά, η ανθρωπότητα θα μπορέσει να μελετήσει με τέτοια λεπτομέρεια έναν μεγάλο αστεροειδή σε τόσο κοντινή απόσταση — ένα γεγονός που συνδυάζει επιστημονική πρόοδο και κοσμικό δέος.