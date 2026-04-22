Εκπληκτικές εικόνες της γης που τραβήχτηκαν μέσω του προγράμματος Landsat της USGS/NASA.

Η γη αναμφίβολα έχει σημεία σπάνιας ομορφιάς που αξίζει να τα θαυμάζουμε.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης η Nasa, έδωσε στη δημοσιότητα εκπληκτικές εικόνες που τραβήχτηκαν μέσω του προγράμματος Landsat της USGS/NASA. Οι εικόνες αυτές ανήκουν σε ένα συνεχές αρχείο της επιφάνειας της Γης, ώστε «να μπορούμε να παρακολουθούμε και να κατανοούμε πώς αλλάζει ο πλανήτης με την πάροδο του χρόνου» σημείωσαν οι υπεύθυνοι του προητάμματος.

Μάλιστα η αστροναύτης του Artemis II, Christina Koch, περιέγραψε τη δυνατή εμπειρία της από την παρατήρηση του πλανήτη μας από το διάστημα και τι σημαίνει για εκείνη. Την Ημέρα της Γης μας υπενθυμίζει πόσο μαγευτικός είναι πραγματικά ο τόπος που αποκαλούμε σπίτι μας.

Δείτε εικόνες από τη συλλογή Γη - Τέχνη:

1: Ο Γάγγης ποταμός σχηματίζει ένα εκτεταμένο δέλτα όπου εισέρχεται στον Κόλπο της Βεγγάλης. Το δέλτα καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από βαλτώδες δάσος γνωστό ως Sundarbans, το οποίο φιλοξενεί τη Βασιλική Τίγρη της Βεγγάλης.

2: Ο ποταμός Γιούκον ρέει από τη βόρεια Βρετανική Κολομβία μέσω του Γιούκον του Καναδά και της Αλάσκα των ΗΠΑ, πριν εκβάλλει στη Βερίγγειο Θάλασσα. Στο Δέλτα του Γιούκον, αμέτρητες λίμνες, βάλτοι και λίμνες συνδέονται σε ένα από τα μεγαλύτερα δέλτα ποταμών στον κόσμο.

3: Τα ιζήματα στον Κόλπο του Μεξικού στα ανοικτά των ακτών της Λουιζιάνα σχηματίζουν στρωματοποιημένα μοτίβα χρώματος στο νερό. Η εκροή του ποταμού μεταφέρει ιζήματα στον Κόλπο, δημιουργώντας σύνθετες στροβιλιζόμενες υφές.