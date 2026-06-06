Ιδιαίτερα δύσκολη άσκηση για τον πρωθυπουργό η εξεύρεση νέου κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η Λώρα Ιωάννου αποκάλυψε πρώτη (ΕΔΩ) πως αποτελεί απόφαση του πρωθυπουργού να είναι ο Παύλος Μαρινάκης ο αντικαταστάτης του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη που αποτελεί τον νέο γραμματέα της ΝΔ.

Το ρίσκο Μητσοτάκη κατά τη γνώμη του περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλο.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπήρξε ένας πολύ επιτυχημένος εκπρόσωπος για την κυβέρνηση. Η επιτυχία του είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς ανέλαβε τη θέση του εκπροσώπου το διάστημα η κυβέρνηση βρίσκεται σε μεγάλη πτώση και όχι στην αρχή της, οπότε ο ρόλος του θα ήταν εύκολος. Και ο ίδιος κατόρθωσε να μην κάνει λάθη, να μπαλώσει λάθη άλλων κοκ. Καλύτερος ασφαλώς για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και όχι απαραιτήτως για την αλήθεια.

Για τον πρωθυπουργό θα αποτελέσει δύσκολη άσκηση η εξεύρεση νέου κυβερνητικού εκπροσώπου-αν και τον διάδοχο τον έχει απολύτως στο μυαλό του.

ΥΓ: Κάτι μας λέει πως «Παύλο θα λέει και θα... κλαίει»!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.