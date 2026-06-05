Ποια είναι η «σκιώδης κυβέρνηση» που ανακοινώνει σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης- Ποιοι αναλαμβάνουν τα ...υπουργεία- Επιμένει ο Χάρης Δούκας στην πρότασή του για τις συνεργασίες.

Το ΠΑΣΟΚ κατά γενική ομολογία έχει ένα πολύ αξιόλογο πολιτικό δυναμικό, το οποίο, επίσης κατά κοινή ομολογία, δεν αξιοποιείται με τον αντίστοιχο τρόπο. Αυτή τη διπλή παραδοχή δεν γνωρίζουμε αν την συμμερίζεται ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως φαίνεται ότι μετά από πάρα πολύ καιρό ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιδιώξει ρίξει στη μάχη όλα τα κορυφαία στελέχη που διαθέτει και να κάνει το πιο δυνατό pressing στους υπουργούς. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου ο κ. Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει «κύκλους πολιτικής», στους οποίους θα συμμετέχουν τόσο οι βουλευτές που διαθέτουν ειδικό βάρος, όσο και μια σειρά στελεχών που διαθέτουν υπουργική εμπειρία.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στους κύκλους πολιτικής που σχετίζονται με την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Είναι οι δυο «κύκλοι» που οι δημοσκόποι που συνομιλεί του έχουν εισηγηθεί να επενδύσει, δεδομένου ότι θεωρούνται τα πιο κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Κατά ασφαλείς πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει προβεί σε συνεννοήσεις, ούτε καν σε ενημέρωση των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου για τις προθέσεις του. Θα έχει ένα χαρακτήρα έκπληξης όσα θα (τους) ανακοινώσει σήμερα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να αναθέσει στην Άννα Διαμαντοπούλου το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εξωτερικών, που θεωρείται ιδιαιτέρως κομβικό σε αυτή την ταραγμένη περίοδο αλλά και στην φορτισμένη «γειτονιά» που βρίσκεται η χώρα μας. Στο παιχνίδι των οικονομικών βάζει τον πρώην υπουργό Φίλιππο Σαχινίδη, ο οποίος είναι από τα λίγα πρόσωπα που έχουν διαχειριστεί τα οικονομικά ζητήματα στα πιο δύσκολα χρόνια του πρώτου μνημονίου. Ο κ. Ανδρουλάκης ποντάρει στην εμπειρία που διαθέτουν τα δυο προαναφερθέντα στελέχη, αλλά και στο γεγονός ότι γνωρίζουν από διαχείριση κρίσεων.

Κομβικό ρόλο στον κύκλο των οικονομικών θα έχει και ο Παύλος Γερουλάνος, που ούτως ή άλλως σε επίπεδο βουλής έχει την ευθύνη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ίδιο ισχύει και για άλλους βουλευτές που θα ακολουθήσουν τη λογική της απευθείας σύγκρουσης με τους αντίστοιχους υπουργούς, όπως είναι ο Παύλος Χρηστίδης που έχει την ευθύνη των εργασιακών, ο Στέφανος Παραστατίδης που έχει την ευθύνη της παιδείας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που έχει την ευθύνη του περιβάλλοντος, ο Μιχάλης Κατρίνης που έχει την ευθύνη της άμυνας. Επιπλέον κεντρικό ρόλο στο κάδρο της αντιπολιτευτικής ομάδας κρούσης που συγκροτεί ο κ. Ανδρουλάκης θα έχουν η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Μάντζος, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι θα γίνουν χρεώσεις στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και γεωγραφικών περιοχών, προκειμένου να αξιοποιηθούν και τα πρόσωπα που μετέχουν στο συγκεκριμένο όργανο και έχουν σημαντική πολιτική οργανωτική εμπειρία(Θόδωρος Μαργαρίτης, Κώστας Παπαδημητρίου, Νίκος Μήλης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος κ.α). Στο ηγετικό κάδρο θα μπουν και νεότερα στελέχη που δίνουν καθημερινά τη μάχη στα ΜΜΕ, όπως είναι ο πρώην γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ εκτιμάται ότι αξιοποιηθούν περισσότερο και στελέχη που μετέχουν στην επιτροπής διεύρυνσης, όπως ο πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης.

Με τα προαναφερθέντα ο κ. Ανδρουλάκης θα επιδιώξει να κάνει ένα restart, παρότι είναι πιθανό πολλά μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου να αναφερθούν επικριτικά στο θέμα που άνοιξε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία με την ΕΛΑΣ στις δεύτερες εκλογές. Ο δήμαρχος Αθηναίων, κατά πληροφορίες, θα επιμείνει στη θέση του για τις προοδευτικές συνεργασίες και θα απαντήσει με αρκετά δηκτικό τρόπο στις επιθέσεις που δέχτηκε. Από την Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, αναφέρουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα ζητήσει να θεωρηθεί το θέμα λήξαν και να ομογενοποιηθεί ο λόγος των στελεχών του κόμματος για να μην υπάρχουν παρερμηνείες και εσωστρέφεια στην πορεία προς τις εκλογές.