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Ζήλεψε τη δόξα του Άδωνι και της Βάσιας Αναστασίου - Γιατί ενοχοποιεί τον Μπετενιώτη του... ΠΑΣΟΚ!

Ο Παναγιώτης Δουδωνής ζήλεψε φαίνεται τη δόξα του Άδωνι Γεωργιάδη και της -κατά δήλωσή της- παρολίγον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου, και ανακάλυψε σήμερα δήθεν υπόγεια σχέση του Αλέξη Τσίπρα με ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Έταξε μάλιστα και χρυσό ρολόι σε όποιον την μαντέψει.

Και ποια είναι τελικά αυτή η τρομερή σχέση που αμοίβεται μάλιστα με χρυσό;

Ο πατέρας του Αργυρη Μπετενιώτη που είναι στην ΕΛΑΣ, ο Μανώλης Μπετενιώτης, επιφανές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι λέει μέλος διοίκησης σε κάποιο μη κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Τρομερό σκάνδαλο!

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Θα θέλαμε ωστόσο να υπενθυμίσουμε στον κο Δουδωνη μια μικρή λεπτομέρεια: όχι ότι είναι αδιανόητο να επικαλείται οικογενειακή ευθύνη, αυτά μέσα στην απελπισία του είναι ψιλά γράμματα. Αλλά ότι ο Μανώλης Μπετενιωτης είναι ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ .

Για τη μεγάλη επιτυχία του, λοιπόν, θα του κάνουμε εμείς δώρο ένα χρυσό ρολόι ή μάλλον καλύτερα ένα χρυσό βατόμουρο. Το αξίζει.

Ε.Σ.