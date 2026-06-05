Σημείωμα άφησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι που αυτοκτόνισε στο κελί της.

Θλιβερή χαρακτήρισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, που δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή, την αυτοκτονία της πρώην συζύγου του, η οποία κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός στη δολοφονία του.

«Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς, είναι μια τραγωδία», σημείωσε σε δήλωσή του.

«Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του», πρόσθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο».

Πώς η πρώην σύζυγος του καθηγητή στην Αγία Παρασκευή ενημέρωσε την οικογένειά του

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Υπενθυμίζεται ότι η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της στις τουαλέτες των φυλακών χρησιμοποιώντας ένα σεντόνι ως θηλιά. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ΑΤ Κορυδαλλού.

Το σημείωμα προς τα παιδιά της

Στο κελί της 43χρονης βρέθηκε ένα σημείωμα προς τα παιδιά της, στο οποίο εκφράζει την αγάπη και την υπερηφάνειά της για εκείνα, ενώ ζητά να μην την ξεχάσουν και τους λέει πως θα τα αγαπά για πάντα.

Στο σημείωμα γίνονται επίσης αναφορές στις γιορτές, τις διακοπές και τις στιγμές που πέρασαν μαζί ως οικογένεια.

Αναφέρει ακόμη στα παιδιά ότι δεν την απογοήτευσαν ποτέ, ενώ κλείνει με τη φράση: «Εάν σας πλήγωσα ποτέ, σας παρακαλώ συγχωρέστε με».

Όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, ο Πολωνός καθηγητής είχε βρεθεί νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.

Λίγες ημέρες αργότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ συνέλαβαν πέντε άτομα για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν η 43χρονη πρώην σύζυγος του θύματος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, ο 35χρονος σύντροφός της ως φυσικός αυτουργός και ακόμη τρεις άνδρες ως συνεργοί.

Οι λόγοι πίσω από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή φέρονταν να ήταν προστριβές με την πρώην σύζυγό του για ζητήματα που αφορούσαν τα δύο τους παιδιά, καθώς και οικονομικές διαφορές.