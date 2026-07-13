Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστή ο συμπρωταγωνιστής και φίλος του, Ρομπ Μακλούρ.

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός του «Marvelous Mrs. Maisel» Τζος Γκριζέτι.

Ο ηθοποιός αυτοκτόνησε την Παρασκευή, σύμφωνα με τον φίλο και συμπρωταγωνιστή του στο Broadway, Ρομπ Μακλούρ.

«Με ραγισμένη καρδιά μοιράζομαι την είδηση ότι ο υπέροχος Τζος Γκριζέτι αυτοκτόνησε την Παρασκευή» έγραψε ο συμπρωταγωνιστής του σε ανάρτησή του Instagram, παραθέτοντας ένα καρουσέλ με φωτογραφίες του φίλου του.

«Δεν είμαι έτοιμος ούτε καν να αρχίσω να προσπαθώ να καταλάβω. Η καρδιά μου και η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του του και τη σύζυγό του που προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την πραγματικότητα» πρόσθεσε σημειώνοντας ότι ο Γκριζέτι ήταν 44 ετών.

{https://www.instagram.com/p/DatSsrHAbkK/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μία από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις ήταν να βρίσκομαι στο πλευρό αυτού του άνδρα, να παίζω τον αδελφό του στη σκηνή, να τον παρακολουθώ να εμπνέει τους σπουδαστές καθώς μεταμορφώνεται στο πρόγραμμα του Μουσικού Θεάτρου στο Cal State Fullerton. Και να έχω την τιμή να είναι ο κουμπάρος στον γάμο του» σημείωσε.

Ο συμπρωταγωνιστής του Γκριζέτι είπε ακόμα πως η γυναίκα του εκλιπόντος ηθοποιού, η Μάγκι Λάκις ήταν συντετριμμένη από τον θάνατο του.

«Οι κοινότητες σε όλον τον κόσμο δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες χωρίς εκείνον. Σε αγαπάμε Τζος, αφόρητη η απώλεια» έγραψε και ενημέρωσε τους φανς του ηθοποιού πως σύντομα θα ανακοινωθούν νέα για τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Πoιος ήταν ο Τζος Γκριζέτι

Ο Γκριζέτι γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1981 στην Ουάσινγκτον και το 2004 αποφοίτησε από το κολέγιο του The Boston Conservatory όπου πήρε Bachelor Καλών τεχνών στο μουσικό θέατρο.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2015 όταν έκανε το ντεμπούτο του στο Broadway στον ρόλο του Marty Kaufman στην παράσταση «It Shoulda Been You». Κέρδισε κοινό, κριτικούς και υποψηφιότητες για βραβείο.

Την επόμενη χρονιά συνέχισε την καριέρα του στο Broadway πρωταγωνιστώντας ως Nigel Bottom στη μουσική παράσταση «Something Rotten!». Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός από τον ρόλο τους στην τηλεοπτική κωμωδία του 2007 «The Knights of Prosperity] εν΄λω το 2023 υποοδύθηκε τον Ralph Emerson στην τελευταία σεζόν του «The Marvelous Mrs. Maisel».