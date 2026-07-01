Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του.

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, μια μορφή που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό μέσα από τον εμβληματικό χαρακτήρα του «Ταμτάκου».

Η ανάρτηση του γιου του για την απώλεια του Μιχάλη Μόσιου

Την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο…όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε… Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, την ηθική σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

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Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ’ αφήσω τα κλειδιά μου απ’ έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».

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