Ενοχλημένος φαίνεται οτι είναι ο μετεωρολόγος.

Μετά από 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον ANT1, ο Τάσος Αρνιακός φαίνεται πως ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποχώρησή του συνδέεται είτε με τη συνταξιοδότησή του είτε με πιθανή μετακίνησή του στο Action 24, όπου φέρεται να βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις.

Τσιμτσιλή για αποχώρηση Αρνιακού: Δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η διοίκηση του σταθμού φέρεται να οργάνωσε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τον μετεωρολόγο, ωστόσο, ο ίδιος δεν έδωσε το «παρών», καθώς – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πρωτοβουλία αυτή και δεν αισθάνθηκε καλά με τον τρόπο διαχείρισης της αποχώρησής του.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε στην εκπομπή ότι υπήρξε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς στελέχη του σταθμού για τη διοργάνωση του πάρτι, χωρίς ο Τάσος Αρνιακός να έχει προηγουμένως ενημερωθεί. Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου σημείωσε πως πιθανότατα η πρόθεση ήταν να του γίνει μια ευχάριστη έκπληξη, ωστόσο η συγκυρία και η πικρία που ένιωθε ο ίδιος για την αποχώρησή του οδήγησαν στην απόφασή του να μην παραστεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μετεωρολόγος φέρεται να ήταν ενοχλημένος από το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχε περιοριστεί ο τηλεοπτικός του χρόνος, καθώς μεγαλύτερη προβολή δινόταν στη νέα μετεωρολόγο του σταθμού.

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Μέχρι στιγμής, ούτε ο ANT1 ούτε ο Τάσος Αρνιακός έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις ή τα σενάρια που αφορούν το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

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