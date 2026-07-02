Το σπαρακτικό αντίο της Άννα Φόνσου: «Έφυγες κι εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ».

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, σε ηλικία 85 ετών. Η γνωστή ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Ιουλίου, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία.



Γεννημένη το 1941, η Τζένη Ζαχαροπούλου άφησε το δικό της αποτύπωμα στον κινηματογράφο. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Κατσέλη, ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα πραγματοποιώντας περιοδείες με τον Δημήτρη Ροντήρη με έργα κλασικού ρεπερτορίου.



Ωστόσο, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, την έκανε γνωστή και αγαπητή στο ευρύ κοινό. Μερικές από τις ταινίες στις οποίες είχε εμφανιστεί είναι οι: Η Λεωφόρος του Μίσους, Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα, Ορατότης Μηδέν, Ένα Αστείο Κορίτσι, Σ’ Αγαπώ, Η Κόρη Του Ήλιου, Τροχονόμος... Βαρβάρα, Και ξανά προς τη δόξα τραβά, Θανάσης, ο αισιόδοξος, κ.ά.

{https://www.facebook.com/photo?fbid=2970888043115737&set=pcb.2970888099782398}



Εκτός από το θέατρο και τον κινηματογράφο, η Τζένη Ζαχαροπούλου συμμετείχε και σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως οι: «Πανθέοι», «Γιούγκερμαν», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαΐας», «Θα βρεις τον Δάσκαλό σου», κ.ά.

{https://youtu.be/Ukds7Xb6Qe8?si=Jxbhb0LaOjUcnK_U}

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζένη Ζαχαροπούλου υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού» και στενή συνεργάτις και φίλη της Άννας Φόνσου. Για πολλά χρόνια κατείχε τη θέση της ταμία στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Άννα Φόνσου: «Έφυγες κι εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ»

Η Άννα Φόνσου, αποχαιρετά την καλή της φίλη και συνεργάτιδα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook:



Αγαπημένη μου φίλη Τζένη.... από την πρώτη στιγμή ήσουν κοντά μου στο μακρύ και δύσκολο αγώνα για το σπίτι του ηθοποιού...

Πάντα μαζί να μου δίνεις κουράγιο όταν απελπιζομουνα....

Και τώρα;;;; Έφυγες κι εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ.....

Μας λείπεις.... πονάμε πολύ....η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας.....

Καλό σου ταξίδι Τζενουλα μας..»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=2970869963117545&set=a.160355030835733}