Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή ο άτυχος 16χρονος δεν επανήλθε.

«Πάγωσε» η Λαμία από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 16χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr o νεαρός βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο αντέδρασε άμεσα και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια στο σημείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που συνέχισε τις προσπάθειες με τη χρήση απινιδωτή.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, συνοδεία περιπολικού, όπου οι γιατροί και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού διερευνώνται.