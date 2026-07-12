Όσον αφορά τη θερμοκρασία, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός της εβδομάδας αναμένεται να παρουσιάσει ενδιαφέρον, με βασικό χαρακτηριστικό τις τοπικές μεταβολές και την αστάθεια, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, κατά το διήμερο 20 με 21 του μήνα διαφαίνεται αυξημένη πιθανότητα αλλαγής του καιρού στη Βόρεια Ελλάδα, με φαινόμενα που ενδέχεται να σηματοδοτήσουν μια πιο άστατη εικόνα.

Στη συνέχεια, στις 22 και 23 του μήνα, η αστάθεια φαίνεται πως θα επεκταθεί και προς την Κεντρική Ελλάδα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Η εικόνα αυτή αφορά κυρίως τις ηπειρωτικές περιοχές των κεντρικών και βόρειων τμημάτων της χώρας.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε αρκετές περιοχές, γεγονός που θα συμβάλει στη διατήρηση καλών συνθηκών στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές. Έτσι, οι θάλασσες αναμένεται να παραμείνουν γενικά «καλοτάξιδες», χωρίς να διαφαίνονται ιδιαίτερα προβλήματα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, ενώ υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και την Πέμπτη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, δεν διαφαίνεται κάποια έντονη θερμοκρασιακή έξαρση, τόσο στα πεδινά όσο και στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Και παρά τις τοπικά υψηλές θερμοκρασίες στα μέσα της εβδομάδας, δεν υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένο κύμα καύσωνα που να απειλεί τη χώρα το επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εναλλαγές με τοπικές μπόρες, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους αναμένεται να διατηρήσουν τον καιρό σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

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Αναλυτικά το δελτίο καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=edKOsxfAA80}