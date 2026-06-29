Τιμώντας τη μνήμη του, η οικογένειά του προσκαλεί τους ανθρώπους να κρατήσουν ο ένας τον άλλον κοντά και να θυμούνται όλα όσα εκείνος έφερε στον κόσμο.

Με ανακοίνωσή της η οικογένεια του Ίρβιν Γιάλομ αποχαιρετά δημοσίως, 4 μήνες μετά τον χαμό του, τον Βίκτορ Γιάλομ, επίσης ψυχοθεραπευτή - του οποίου το έργο βοήθησε στην αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο διδάσκεται σήμερα η ψυχοθεραπεία

Ο Βίκτορ Γιάλομ (5 Οκτωβρίου 1959 – 26 Φεβρουαρίου 2026) ήταν ψυχοθεραπευτής, επιχειρηματίας, καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός. Αυτοκτόνησε τον Φεβρουάριο στο σπίτι του στο San Anselmo της Καλιφόρνια. Ήταν 66 ετών.

Γιος του Irvin και της Marilyn Yalom, ο Victor μεγάλωσε στο Palo Alto της Καλιφόρνια, όπου το επιχειρηματικό του πνεύμα ήταν εμφανές από μικρή ηλικία. Οι πρώτες του επιχειρηματικές δραστηριότητες περιελάμβαναν εμφανίσεις ως μάγος σε τοπικές εκδηλώσεις, τη λειτουργία μιας επιχείρησης επισκευής βινυλίου και τη σύναψη συμβάσεων με την πολιτεία για την αποκατάσταση μονοπατιών στο Bay Area. Ανέπτυσσε συνεχώς νέες ιδέες και τολμηρά εγχειρήματα.

Αφού απέκτησε το διδακτορικό του από τη Σχολή Επαγγελματικής Ψυχολογίας της Καλιφόρνια (California School for Professional Psychology), ίδρυσε την εταιρεία για την οποία μνημονεύεται περισσότερο, το Psychotherapy.net.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια καταγραφής και διάσωσης του έργου του μέντορά του, James Bugental, εξελίχθηκε σε μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που μεταμόρφωσε την κλινική εκπαίδευση.

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Ξεκινώντας με κασέτες VHS τις οποίες συσκεύαζε και απέστελλε ο ίδιος, ο Victor έχτισε την εταιρεία βήμα-βήμα – εντοπίζοντας σπάνιες καταγραφές κορυφαίων θεραπευτών την ώρα της εργασίας τους, παράγοντας πρωτότυπο περιεχόμενο και καθοδηγώντας τελικά την εταιρεία στις μεταβάσεις προς το DVD και, στη συνέχεια, στο streaming.

Ως παραγωγός, ο Victor είχε το χάρισμα να βρίσκει θησαυρούς εκεί όπου άλλοι μπορεί να μην κοιτούσαν, ψάχνοντας συχνά πολύ πέρα από τα προφανή για να εντοπίσει ξεχασμένες καταγραφές θρυλικών θεραπευτών και να τις φέρει σε ευρύτερη κυκλοφορία. Είχε επίσης την τάση να αναγνωρίζει τους σύγχρονους κορυφαίους επιστήμονες του χώρου και εργάστηκε ακούραστα για να φωτίσει την τέχνη της καλής θεραπείας.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0278Hh73VRPi1NjgsaLU8fYTUE3HQu6hGqUc1fNaNq3RzVXpAJx3J2DtKh8D3rCFuxl&id=100044179072077}

Ο Victor πίστευε βαθιά ότι η ψυχοθεραπεία μαθαίνεται καλύτερα όχι μόνο μέσω της θεωρίας, αλλά μέσω της παρατήρησης, βλέποντας πώς οι έμπειροι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές ακούν, ανταποκρίνονται και σχετίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω του Psychotherapy.net, έκανε αυτού του είδους τη μάθηση προσιτή σε φοιτητές και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένας άνθρωπος των συμφωνιών και της επίλυσης προβλημάτων, κάποιος που προτιμούσε να χαράζει το δικό του μονοπάτι παρά να ακολουθεί τα ήδη καθιερωμένα.

Εκτός της επαγγελματικής του ζωής, ο Victor ήταν ένας δημιουργός με όλη τη σημασία της λέξης. Ήταν σκιτσογράφος, δημιουργώντας τακτικά γελοιογραφίες με θέμα την ψυχοθεραπεία που συνδύαζαν το χιούμορ με τη διορατικότητα: ζωγράφος και γλύπτης που εργαζόταν με ξύλο και μέταλλο· επίδοξος σαξοφωνίστας, λάτρης του σκακιού, παίκτης του πινγκ-πονγκ και, κατά γενική ομολογία, ένας ιδιαιτέρως εκφραστικός χορευτής. Φορούσε πολλά καπέλα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και έφερνε ένα παιχνιδιάρικο, ιδιόμορφο πνεύμα σε πολλά από όσα έκανε.

Παντρεύτηκε τη Marie-Helene Yalom το 2005 στο Los Barriles του Μεξικού. Η Marie-Helene έγινε καθοριστικός συνεργάτης στην επέκταση του Psychotherapy.net, καθώς και μούσα, συνοδοιπόρος στις εξερευνήσεις και συνάδελφος καλλιτέχνης.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Marie-Helene, στην οποία ήταν αφοσιωμένος, τα παιδιά του, τα οποία λάτρευε και των οποίων την ανάπτυξη απολάμβανε να παρακολουθεί και να υποστηρίζει, τη Lenore και τον Jason (από προηγούμενο γάμο του με τη Noriko Yalom), τα αδέλφια του, Eve Yalom, Reid Yalom και Ben Yalom· καθώς και μια ευρύτερη οικογένεια που θα τον στερηθεί βαθιά.

Όσοι γνώριζαν τον Victor θα θυμούνται όχι μόνο τι έχτισε, αλλά και πώς έζησε: ως ονειροπόλος και δημιουργός, που τον έλκυε η δημιουργικότητα, η πιθανότητα και οι μικρές, ανθρώπινες στιγμές που δίνουν στη ζωή την υφή της.

Τιμώντας τη μνήμη του, η οικογένειά του προσκαλεί τους ανθρώπους να κρατήσουν ο ένας τον άλλον κοντά και να θυμούνται όλα όσα εκείνος έφερε στον κόσμο.