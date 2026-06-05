Οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει, μέσω ανάλυσης κινδύνου, επιχειρήσεις που θα ελεγχθούν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Σε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων προχωρά η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα, θέτοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 3.468 στοχευμένους ελέγχους για τη διαπίστωση παραβάσεων που σχετίζονται με αδήλωτα POS, μη διασυνδεδεμένες ταμειακές μηχανές και συναλλαγές που διοχετεύονται εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει, μέσω ανάλυσης κινδύνου, επιχειρήσεις που θα ελεγχθούν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και εάν χρησιμοποιούν αδήλωτα τερματικά πληρωμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι συναλλαγές καταλήγουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού, παρακάμπτοντας τα συστήματα παρακολούθησης της φορολογικής διοίκησης.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διασύνδεση ταμειακών και POS αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διαπιστώνουν την εμφάνιση νέων μορφών παραβατικότητας, με ορισμένες επιχειρήσεις να αξιοποιούν τερματικά πληρωμών συνδεδεμένα με παρόχους του εξωτερικού, αποκρύπτοντας μέρος των εσόδων τους από τις φορολογικές αρχές.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει ένα ακόμη μεγαλύτερο κύμα ελέγχων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές διασταυρώσεις και εργαλεία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 4.000 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εμφανίζουν αυξημένες ενδείξεις φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών ή ύποπτη οικονομική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις τουριστικές περιοχές, οι οποίες βρίσκονται ήδη στον χάρτη των ελεγκτικών δράσεων της Αρχής. Οι περισσότερες παρεμβάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε νησιωτικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος, η Ρόδος, η Κως, η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα, καθώς και σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

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Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων θα βρεθούν επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, τουριστικών καταλυμάτων, λιανεμπορίου, χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών προς ιδιώτες, κλάδοι στους οποίους παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Ειδικά στον τομέα της εστίασης, οι περσινοί έλεγχοι κατέγραψαν ποσοστό παραβατικότητας άνω του 32%, ενώ στο λιανεμπόριο η παραβατικότητα προσέγγισε το 30%.