Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών θα βρεθούν κυρίως όσοι λαμβάνουν δύο ή περισσότερα επιδόματα.

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πιλοτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων (ΕΜΠΕ), μέσω του οποίου το Δημόσιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά εικόνα για όλα τα επιδόματα και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών θα βρεθούν κυρίως όσοι λαμβάνουν δύο ή περισσότερα επιδόματα.

Μέσω των διασταυρώσεων στοιχείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν πολλαπλές παροχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτές χορηγούνται νόμιμα και αν πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου για τις κοινωνικές παροχές, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεντρωμένη εικόνα για το σύνολο των ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται συνολικά 17 επιδόματα, παροχές και προγράμματα κοινωνικής στήριξης. Συγκεκριμένα, στο νέο Μητρώο θα καταγράφονται το επίδομα θέρμανσης, το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και το επίδομα πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης μέσω των voucher ΚΔΑΠ.

Παράλληλα, εντάσσονται το επίδομα παιδιού (Α21), το επίδομα γέννησης, το επίδομα αναδοχής και το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Στο νέο σύστημα θα περιλαμβάνεται επίσης το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, αλλά και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που αποτελεί βασικό μηχανισμό κοινωνικής προστασίας για χιλιάδες νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Στη λίστα των παροχών που περνούν στο ΕΜΠΕ περιλαμβάνονται ακόμη το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων και οι παροχές του προγράμματος «Κάλυψη». Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις αναπηρικές παροχές, καθώς στο Μητρώο θα ενταχθούν οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, αλλά και η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, στο νέο ψηφιακό εργαλείο θα καταγράφεται η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων, καθώς και το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας της ΔΥΠΑ. Μέσω της διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών, την ΗΔΙΚΑ και άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεσες διασταυρώσεις στοιχείων για εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση και κοινωνικές παροχές.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν κυρίως περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν δύο επιδόματα ή περισσότερες παροχές με παρόμοιο κοινωνικό σκοπό. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάζουν αν η λήψη μίας ενίσχυσης επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής κάποιας άλλης ή αν υπάρχουν περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι μέσω του νέου συστήματος θα υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κοινωνικών δαπανών, οι οποίες ξεπερνούν τα 13 δισ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, το κράτος θα αποκτήσει τη δυνατότητα να διαμορφώνει πιο στοχευμένες πολιτικές κοινωνικής στήριξης, έχοντας πλήρη εικόνα για τις ανάγκες και τις παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Στο Μητρώο εντάσσονται:

- Όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία χορηγούνται παροχές ή/και ενισχύσεις από το Δημόσιο.

- Όλες οι παροχές, σε χρήμα και σε είδος, και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από τους φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέσπιση νέων παροχών και ενισχύσεων, προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο τηρούνται στο Μητρώο οι εξής κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών:

- Προσωπικά στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, τόπος διαμονής).

- Οικονομικά στοιχεία δικαιούχου (ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό), στοιχεία από επιμέρους πεδία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορούν σε πηγές εισοδήματος ή επιδομάτων, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, ύψος συνολικής ακίνητης περιουσίας, όπως λαμβάνεται για σκοπούς προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ).

Στοιχεία παροχών ή ενισχύσεων (ποσό δικαιούμενης παροχής ή ενίσχυσης, ποσό καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης, περίοδος αναφοράς της καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής-ενίσχυσης, με διακριτή σήμανση για έναρξη και λήξη. Σε περίπτωση παροχής ή ενίσχυσης που καταβάλλεται άπαξ και δεν συνδέεται με κάποιο μήνα αναφοράς, τότε συμπληρώνεται ο μήνας καταβολής της ενίσχυσης, ημερομηνία καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης).

Ενιαίο δίκτυο

Το Μητρώο λειτουργεί, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) με:

Στις παροχές και ενισχύσεις που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

- το επίδομα θέρμανσης,

- το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,

- το επίδομα παιδιού,

- το επίδομα γέννησης,

- το επίδομα αναδοχής,

- το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,

- το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες,

- το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,

- το επίδομα στέγασης,

- το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων,

- οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»,

-οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία,

- η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»,

- μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων,

- το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας.