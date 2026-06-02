Μήνας σημαντικών πληρωμών είναι αυτός που διανύουμε καθώς εκτός από συντάξεις και επιδόματα του ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πληρωθεί και το έκτακτο επίδομα παιδιού.

Περισσότερες θα είναι οι πληρωμές τον Ιούνιο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Και αυτό γιατί, εκτός από τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που αναμένεται να πληρωθούν στο τέλος του μήνα, αλλά και τις συντάξεις Ιουλίου, αναμένεται να πληρωθεί και το έκτακτο επίδομα παιδιού.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών για τον Ιούνιο:

Ξεκινά το επόμενο διάστημα η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιούλιο 2026, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται στις 25 Ιουνίου και τη δεύτερη φάση στις 29 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Την τελευταία εργάσιμη του Ιουνίου αναμένεται να πληρωθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα θα πληρωθούν από το απόγευμα της προηγούμενη ημέρας, δηλαδή από την Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

- Επίδομα Στέγασης

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

- Αναπηρικά

- Επίδομα Ομογενών

- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

- Έξοδα Κηδείας

- Επίδομα Γέννησης

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

- Κόκκινα Δάνεια

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

- Ευάλωτοι Οφειλέτες

- Επίδομα Αναδοχής

- Επαγγελματική αναδοχή

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

Έκτακτο επίδομα παιδιού

Στο περιθώριο των νέων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα τέλη του Απριλίου, περιλαμβάνεται και το έκτακτο επίδομα παιδιού, το οποίο αφορά 975.000 νοικοκυριά.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά ή προστατευόμενα τέκνα, ενώ το έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί με βάση τα εκκαθαριστικά της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το μόνο που χρειάζεται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό. Η καταβολή του ποσού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 24 Ιουνίου.

Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:

Για 1 παιδί: 150 ευρώ

Για 2 παιδιά: 300 ευρώ

Για 3 παιδιά: 450 ευρώ

Για 4 παιδιά: 600 ευρώ

Για 5 παιδιά: 750 ευρώ

Για 6 ή περισσότερα παιδιά: 900 ευρώ

Όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Για άγαμους γονείς προβλέπονται τα εξής όρια εισοδήματος:

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Αντίστοιχα, για έγγαμους γονείς:

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ

6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο αφορά οικογένειες με ανήλικα παιδιά αλλά και νοικοκυριά με προστατευόμενα τέκνα, με στόχο την οικονομική ενίσχυση περισσότερων οικογενειών μέσα στο καλοκαίρι.