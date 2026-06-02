Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων σε επιπλέον ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του NATO, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δείξει ότι είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο πρόσθετων αναπτύξεων, πέρα από τις έξι χώρες που σήμερα φιλοξενούν βομβαρδιστικά αεροσκάφη με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται τρία άτομα με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Η πιθανή διεύρυνση θα επέτρεπε σε περισσότερες χώρες να φιλοξενήσουν αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (Dual-Capable Aircraft - DCA), τα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν τόσο συμβατικές όσο και πυρηνικές επιθέσεις. Ωστόσο, η εφημερίδα σημειώνει ότι δεν επίκειται άμεσα συμφωνία για της φιλοξενίας αμερικανικών πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία και ορισμένε Βαλτικές, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να φιλοξενήσουν βάσεις DCA. Οι σχετικές συζητήσεις συνεχίζονται εντός των διαύλων του ΝΑΤΟ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα των FT. Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο για την προστασία των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου με συμβατικά όπλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί από τους συνεργάτες του έχουν επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους επειδή δεν δαπανούν αρκετά για τις ένοπλες δυνάμεις τους και επειδή βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμβατική άμυνά τους.

Με πληροφορίες από Reuters