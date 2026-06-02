Το «οργισμένο τηλεφώνημα» του Τραμπ στον Νετανιάχου με αφορμή τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να επιτέθηκε λεκτικά στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, Δευτέρα, με αφορμή την κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ακόμη πηγή με γνώση της συνομιλίας, τους οποίους επικαλείται το Axios.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λόγω των ισραηλινών ενεργειών στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «τρελό» και τον κατηγόρησε για αχαριστία. Παράλληλα, φέρεται να εμπόδισε ισραηλινά σχέδια για αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, αναφέρει το δημοσίευμα.

Τι ειπώθηκε στη συνομιλία

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως μια επίθεση στη Βηρυτό θα απομόνωνε ακόμη περισσότερο το Ισραήλ διεθνώς.

Δύο πηγές υποστήριξαν ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου πως τον βοήθησε να αποφύγει τη φυλάκιση, αναφερόμενος στη στήριξή του κατά τη διάρκεια της δικαστικής περιπέτειας του Ισραηλινού πρωθυπουργού για υποθέσεις διαφθοράς.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Τραμπ φέρεται να είπε: «Έχεις τρελαθεί εντελώς. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Τώρα όλοι σε μισούν. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν εξοργισμένος και κάποια στιγμή φώναξε: «Τι στο καλό κάνεις;».

Η αμερικανική ανησυχία

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ αναγνώριζε ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να επιτίθεται στο Ισραήλ, το οποίος έχει δικαίωμα να αμυνθεί. Ωστόσο, θεωρεί ότι τις τελευταίες ημέρες ο Νετανιάχου προχώρησε σε δυσανάλογη κλιμάκωση.

Εκτός από τις απειλές για πλήγματα στη Βηρυτό, το Ισραήλ είχε επεκτείνει και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ ανησυχεί για τον μεγάλο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται στον Λίβανο και διαφωνούσε διαφωνεί με την πρακτική των ισραηλινών να γκρεμίζουν ολόκληρα κτίρια για να εξοντώσουν έναν μόνο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Αλλαγή ισραηλινών σχεδίων

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, μετά τη συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Τραμπ και Νετανιάχου είχαν και στο παρελθόν τεταμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, ωστόσο συνέχισαν να συντονίζονται στενά για το Ιράν και άλλα ζητήματα. Αξιωματούχος είπε ότι αυτή ήταν μία από τις χειρότερες συνομιλίες του Τραμπ με τον Νετανιάχου από τότε που επέστρεψε στην προεδρία, τονίζει το δημοσίευμα του Axios.

Η οργή του Τραμπ φαίνεται να συνδέεται κυρίως με τον φόβο ότι η ισραηλινή κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Λίβανο μπορεί να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Μετά τη συνομιλία, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς».

Η άλλη πλευρά

Ο Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη συνομιλία, στην οποία ανέφερε ότι είπε στον Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και μέχρι τότε το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι, στην πραγματικότητα, ο Τραμπ «πάτησε κάτω» τον Νετανιάχου στη συνομιλία, σύμφωνα με το Axios.

«Ο Μπίμπι είπε: "Εντάξει, εντάξει, απλώς φρόντισε να τακτοποιηθούν όλα"», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το μνημόνιο που διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ με το Ιράν προβλέπει τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, σύμφωνα με πηγές του Axios.

Με πληροφορίες από Axios