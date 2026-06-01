Γιατί κάποιοι διαρρέουν ότι «κάνει πίσω» - Καμία αιχμή κατά Γερουλάνου.

Για όποιον διάβασε τη σημερινή ανάρτηση του Χάρη Δούκα (ΕΔΩ) διαπιστώνει εύκολα ότι ο δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει πίσω στο παραμικρό από όσα είπε στην τηλεόραση του MEGA και τους συναδέλφους Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνο Σιωμόπουλο (ΕΔΩ).

Κάποιοι άσπονδοι φίλοι του διαρρέουν τάχα μου εμπιστευτικά πως «ο δήμαρχος τα γυρίζει, έκανε πίσω».

Συμβαίνει και άλλες φορές να δείχνεις σε κάποιον το φεγγάρι και αυτός να κοιτάζει το δάκτυλο.

Α, και ο Χάρης Δούκας, με τη συνέντευξή του, δεν άφησε καμιά απολύτως αιχμή για τον Παύλο Γερουλάνο ότι θολώνει τη γραμμή «καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία»!

Κάτι που καταλογίζει στην Άννα Διαμαντοπούλου...

Β.Σκ.