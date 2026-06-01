Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι τοποθετήσεις του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργου Λυκοπάντη, ο οποίος ασκεί δριμεία κριτική στη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαιώνεται η θέση συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων υπέρ της διατήρησης των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει «στρατηγική συνεργασία με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ».

Παράλληλα, επικαλείται δηλώσεις του Διονύση Τεμπονέρα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα διακοπής σχέσεων, θέση την οποία ο Λυκοπάντης απορρίπτει κατηγορηματικά.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται επίσης ότι, κατά την άποψή του, υποβαθμίζεται η ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, κάνοντας λόγο για εμπόδια στην ανθρωπιστική βοήθεια και για συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Η πολιτική του τοποθέτηση καταλήγει σε συγκεκριμένα αιτήματα, με αιχμή τη διακοπή κάθε μορφής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ, καθώς και την άσκηση πίεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με το Τελ Αβίβ. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ανάγκη εφαρμογής αποφάσεων διεθνών δικαστηρίων.

Η ανάρτηση:

