Τι αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο ΥΠΕΞ του Ιράν.

Η ιρανική ηγεσία διαμηνύει ότι η εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά όλα τα μέτωπα της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατηγορώντας Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ για παραβιάσεις που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες.

Νέες προειδοποιήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απηύθυνε η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η ισχύουσα εκεχειρία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις, αλλά καλύπτει το σύνολο των μετώπων της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα από τα μέτωπα συνιστά παραβίαση της συνολικής συμφωνίας. Η τοποθέτησή του ήρθε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι έδωσε εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να πλήξουν τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

{https://x.com/araghchi/status/2061412756125831623}

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Μέσω ανάρτησής του κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν τη διαδικασία αποκλιμάκωσης, υποστηρίζοντας πως ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, συνιστούν ξεκάθαρη παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υιοθέτησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες αυτές θα έχουν συνέπειες. «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις των δύο κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων καταδεικνύουν το κλίμα έντασης που εξακολουθεί να επικρατεί, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη σταθερή θέση της Τεχεράνης ότι οποιαδήποτε συνολική συμφωνία με την Ουάσινγκτον συνδέεται άμεσα με την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και τη διασφάλιση της εκεχειρίας σε ολόκληρη την περιοχή.