Στο επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας βρίσκεται από σήμερα η Αθήνα, καθώς ανοίγουν τις πύλες τους τα «Ποσειδώνια 2026», η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση ποντοπόρου ναυτιλίας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου. Η φετινή διοργάνωση προμηνύεται η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών και επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διοργάνωσης, Θεόδωρο Βώκο, στα «Ποσειδώνια 2026» συμμετέχουν συνολικά 2.217 εκθέτες από 83 χώρες, ενώ περισσότεροι από 40.000 επαγγελματίες της ναυτιλιακής βιομηχανίας από κάθε γωνιά του κόσμου αναμένεται να δώσουν το «παρών». Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή απήχηση της έκθεσης και τη στρατηγική της σημασία για τον κλάδο.

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται και το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, καθώς το άμεσο και έμμεσο όφελος για την ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της χώρας ως διεθνούς ναυτιλιακού και επιχειρηματικού κόμβου.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών ανακατατάξεων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και η παγκόσμια συζήτηση για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον προκλήσεων για τον κλάδο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα «Ποσειδώνια 2026» φιλοδοξούν να αποτελέσουν βασικό φόρουμ διαλόγου για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της διεθνούς ναυτιλίας.

Ισχυρή θα είναι και η διεθνής εκπροσώπηση, με τη συμμετοχή 23 εθνικών περιπτέρων. Ξεχωρίζει η ενισχυμένη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επιστροφή της Γερμανίας και της Ιταλίας μετά από πολυετή απουσία. Παράλληλα, στη διοργάνωση συμμετέχουν όλες οι χώρες με ναυτιλιακά συμφέροντα από τον Περσικό Κόλπο, παρά τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Πλούσιο είναι και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, καθώς έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 70 συνέδρια και εξειδικευμένα σεμινάρια. Ανάμεσα στα θέματα που αναμένεται να προσελκύσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνεται η συζήτηση για τις προοπτικές αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας στην ποντοπόρο ναυτιλία, ζήτημα που επανέρχεται δυναμικά στον διεθνή διάλογο για την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου.