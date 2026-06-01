Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν νωρίτερα τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του Σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Στο μεταξύ, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πέρασαν στο κόκκινο μετά την ανακοίνωση από την Τεχεράνη της διακοπής των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και την ισχυρή αύξηση των τιμών του πετρελαίου που ακολούθησε.

Ο δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρούσε πριν από λίγη ώρα κατά 0,64%, απηχώντας την υποχώρηση των δεικτών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων: Παρίσι - 0,79%, Φρανκφούρτη - 0,80%, Μιλάνο - 0,81%, ενώ το Λονδίνο δεν επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και υποχώρησε κατά 0,87%.

Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατόςε κάλεσε τους κατοίκους των πυκνοκατοικημένων νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν, εν όψει νέων επιθέσεων.

«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες κατά των ισραηλινμών πόλεων και χωριών, ο στρατός θα απαντήσει πλήττοντας στόχους στην νότια Βηρυτό», προειδοποίησε με μήνυμα στο Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν.