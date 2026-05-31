Το Dnews.gr παραθέτει ως οδηγό ερωτήσεις και οι απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικά εισοδήματα τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2024. Χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλουν νέα δήλωση προκειμένου να φορολογηθούν σωστά τα ποσά που εισέπραξαν.

1. Ποιοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για αναδρομικά;

Η υποχρέωση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και γενικότερα φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις μέσα στο 2024 και τα σχετικά στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς. Τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο ηλεκτρονικό σύστημα και ο φορολογούμενος καλείται να τα δηλώσει μέσω ειδικής τροποποιητικής διαδικασίας.

2. Γιατί απαιτείται τροποποιητική δήλωση αφού τα ποσά έχουν ήδη καταβληθεί;

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι τα αναδρομικά φορολογούνται στο έτος στο οποίο αφορούν και όχι στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν. Έτσι, ακόμη και αν τα χρήματα καταβλήθηκαν το 2024, πρέπει να ενταχθούν στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται οι αποδοχές ή οι συντάξεις. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

3. Πώς γίνεται η διαδικασία υποβολής;

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Ο φορολογούμενος εισέρχεται στην εφαρμογή που αφορά τα αναδρομικά εισοδήματα και επιλέγει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους κατάλληλους κωδικούς του εντύπου Ε1 χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη καταχώριση.

4. Μπορεί ο φορολογούμενος να αλλάξει άλλα στοιχεία της δήλωσής του;

Όχι. Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταχώριση των αναδρομικών ποσών που έχουν αποσταλεί από τους αρμόδιους φορείς. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση άλλων στοιχείων της δήλωσης Ε1 ούτε η διόρθωση άλλων κωδικών μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

5. Τι συμβαίνει μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης;

Με την οριστική υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Εάν από τη νέα εκκαθάριση προκύπτει επιπλέον φόρος, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα νέα ταυτότητα οφειλής. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην προκύψει καμία μεταβολή ή ακόμη και να προκύψει επιστροφή φόρου, ανάλογα με τα στοιχεία του φορολογούμενου.

6. Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι φορολογούμενοι καλό είναι να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να έχουν χρόνο να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα ή ασυμφωνίες που μπορεί να προκύψουν.

7. Πότε και πώς πληρώνεται ο πρόσθετος φόρος;

Ο πρόσθετος φόρος που ενδεχομένως θα προκύψει από τη νέα εκκαθάριση πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Για τους συνταξιούχους παρέχεται η δυνατότητα ένταξης της οφειλής στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, με αποπληρωμή σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφάπαξ εξόφληση.

8. Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν αναδρομικά από παλαιότερα έτη ή δικαστικές αποφάσεις;

Οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν στο αρχείο εισοδημάτων τους αναδρομικά τα οποία αφορούν παλαιότερα έτη θα πρέπει να ελέγξουν αν είναι διαθέσιμη η αντίστοιχη εφαρμογή τροποποιητικής δήλωσης για κάθε φορολογικό έτος ξεχωριστά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, καθώς οι τόκοι που επιδικάζονται δεν ακολουθούν πάντα την ίδια φορολογική μεταχείριση με το κεφάλαιο των αναδρομικών. Οι τόκοι δηλώνονται σύμφωνα με το έτος κατά το οποίο εισπράχθηκαν και καταχωρίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.