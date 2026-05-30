Σε μείζον πρόβλημα για τον Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δυο πρώην πρωθυπουργοί.

Σε μείζον πρόβλημα αναδεικνύεται για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να ιδρύσει πολιτικό κόμμα διαθέτοντας μάλιστα και την -έστω και έμμεση- στήριξη του Κώστα Καραμανλή.

Αν ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει κόμμα τότε η ΝΔ θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια κατάσταση η οποία πιθανόν να είναι σχεδόν μη αντιμετωπίσιμη.

Πρώτον, η κριτική που θα δέχεται θα βρίσκει ευήκοα ώτα σε μεγάλο τμήμα στο εσωτερικό της, ενώ θα καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την επιστροφή ψηφοφόρων της που έχουν αποστασιοποιηθεί από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλο κόμμα παραμένοντας στη «γκρίζα ζώνη».

Δεύτερον, θα επιτρέψει σε σειρά στελεχών της που δεν συμφωνούν με την πολιτική Μητσοτάκη να μετακομίσουν στο νέο κόμμα εκτιμώντας ότι δεν θα προδώσουν τις αρχές της παράταξής τους.

Τρίτον, το νέο κόμμα θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για κάποιους (ουκ ολίγους) "γαλάζιους" βουλευτές και πολιτευτές που διαπιστώνουν ότι δεν διαθέτουν ελπίδες να εκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία.

Τέταρτον, η Νέα Δημοκρατία, που σήμερα αγωνίζεται να φτάσει το εκλογικό ποσοστό των ευρωεκλογών, δηλαδή το 28,31%, με κόμμα Σαμαρά θα βρεθεί στην πολύ δύσκολη θέση να κινδυνεύει να μην φτάσει το 25%! Το ποσοστό δηλαδή που αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου το πρώτο κόμμα να λάβει το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών όπως προβλέπει ο εκλογικός νόμος των Μητσοτάκη- Βελόπουλου. Να σημειώσουμε πως στην περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα αλλά δεν πιάσει το 25% τότε οι μισοί περίπου από τους 156 βουλευτές που διαθέτει σήμερα δεν θα επανεκλεγούν!

Πέμπτο, με κόμμα Σαμαρά στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία εφόσον είναι πρώτο κόμμα -και με δεδομένο ότι αυτοδυναμία δεν προκύπτει από πουθενά ως ενδεχόμενο- θα αντιμετωπίσει το εξής σοβαρό πρόβλημα: Πώς θα απευθύνει πρόταση συνεργασίας, όπως επιδιώκει, στο ΠΑΣΟΚ, όταν στη Βουλή θα βρίσκεται το κόμμα Σαμαρά; Η πίεση που θα δεχθεί σε μια τέτοια περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι τεράστια, ιδίως εάν θα επακολουθήσουν δεύτερες εκλογές. Σε μια τέτοια περίπτωση θα κινδυνεύσει με επιπλέον εκλογικές απώλειες.

Το Μαξίμου επιχειρεί να «ουδετεροποιήσει» τον Κώστα Καραμανλή

Μπροστά στα αδιέξοδα που ενδέχεται να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα για το Μαξίμου και από τη στιγμή που προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά δεν μπορεί να πιέσει ώστε να τον αναγκάσει να μην δημιουργήσει νέο κόμμα, καταστρώνει plan b: Να αναγκάσει τον Κώστα Καραμανλή να μην στηρίξει το νέο κόμμα.

Ο Σερραίος πρώην πρωθυπουργός, όπως είναι φυσικό, δεν πρόκειται δημοσίως να καταφερθεί ευθέως ή εμμέσως εναντίον της ΝΔ. Στο παρασκήνιο όμως λαμβάνει απολύτως διακριτές αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν απομακρύνεται από τη ΝΔ, επιδιώκει την «επιστροφή στις ρίζες της», κάτι που προφανώς εκτιμά ότι δεν μπορεί να γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Γι΄ αυτό και σχεδόν φανερά -αλλά χωρίς να δίνει την παραμικρή αφορμή στο Μαξίμου να τον κατηγορήσει για υπονόμευση- στηρίζει (ίσως και ωθεί) τον Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει κόμμα.

Στο Μαξίμου, πάντως, ανησυχούν ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα κλείσει απλώς το μάτι στο -ενδεχόμενο- κόμμα Σαμαρά, αλλά και εμμέσως θα το στηρίξει. Κάτι που θεωρείται από τον πρωθυπουργό casus belli. 479

Ακονίζουν μαχαίρια!

Στο Μαξίμου, μάλιστα, «ακονίζουν μαχαίρια» για το ενδεχόμενο που ο ανιψιός του ιδρυτή του κόμματος της ΝΔ στηρίξει το κόμμα Σαμαρά.

Αν, πχ, «καραμανλικά στελέχη» -όσα δεν έχουν ταυτιστεί πλήρως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, εν πολλοίς ο Ευριπίδης Στυλιανίδης κοκ- συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος Σαμαρά. Ή αν τα «καραμανλικά» στελέχη δεν μπουν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες μετά την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη -κυρίως για την τοποθέτησή του για τις υποκλοπές και τη λειτουργία των θεσμών, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που είχε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η πολιτική των "ήρεμων νερών" - στο Μαξίμου συζήτησαν αν θα αντιδράσουν, πλην όμως επέλεξαν την υποβάθμιση του θέματος. Αποφάσισαν όμως ότι θα αντιδράσουν έντονα αν ο Σερραίος πρώην πρωθυπουργός στηρίξει έστω και όχι φανερά τυχόν κόμμα Σαμαρά.

Μπορούν μέτωπο με τον Καραμανλή;

Το ερώτημα βέβαια είναι αν το Μαξίμου μπορεί να ανοίξει μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό προεκλογικά. Και αν από ένα τέτοιο μέτωπο θα είναι νικητής και όχι ηττημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αν θα αντέξει και η ενότητα της -εναπομείνουσας- Νέας Δημοκρατίας.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα "Στο Καρφί" που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου στα περίπτερα)