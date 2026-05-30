Να κάνει πράξη το σύνθημα «από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία», εκκινώντας την κομματική «οικοδόμηση» της ΕΛ.Α.Σ. από «τα κάτω» και όχι από «τα πάνω», επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας, με τις πληροφορίες από την Αμαλίας να αναφέρουν πως σύντομα θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια σε ολόκληρη τη χώρα, που στόχο θα έχει τη «γνωριμία» των πολιτών με το νέο κόμμα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που έχει δημιουργηθεί τα πρώτα εικοσιτετράωρα από τη «γέννηση» της ΕΛ.Α.Σ., το μοτίβο δεν θα αλλάξει και η όποια συζήτηση γίνει για την ένταξη στο κόμμα προσώπων που κατέχουν δημόσια αξιώματα στη Βουλή και στα κόμματα του προοδευτικού χώρου, θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και με τους όρους που έχει θέσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ετοιμάζοντας τα «θεμέλια» της ΕΛ.Α.Σ.

Είναι ξεκάθαρο πως στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα επικρατεί ικανοποίηση για τις πρώτες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν την ΕΛ.Α.Σ. καθαρά δεύτερο κόμμα. Τρεις διαφορετικές έρευνες μέσα σε λίγες ημέρες, επιβεβαιώνουν την εικόνα της στιγμής.

Και όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα καν κάποια συγκεκριμένη δομή του κόμματος. Στην πραγματικότητα, υπάρχει το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, η ανακοίνωση ενός ονόματος, ελάχιστοι στενοί συνεργάτες και μερικές εκατοντάδες εθελοντές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όμως, στην Αμαλίας δεν σκοπεύουν να επαναπαυτούν σε αυτά που έχουν κερδίσει ως τώρα. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι στόχος του είναι το να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι να περιοριστεί στη δεύτερη θέση. Επομένως, στόχος θα είναι να μπουν γερά «θεμέλια» του κόμματος.

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του Θησείου, θα ξεκινήσει η προσπάθεια της κομματικής «οικοδόμησης» στηριγμένη στον πολλαπλασιασμό των εθελοντών και τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη ήδη τις πρώτες μέρες, όπως αναφέρουν συνεργάτες του Αλ.Τσίπρα.

Βήμα, βήμα η οργανωτική δουλειά

Μέχρι στιγμής, η ΕΛΑΣ αποτελείται από τους εθελοντές και τους ελάχιστους συνεργάτες που πλαισιώνουν τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι αποτελούν την προσωρινή ηγετική ομάδα. Σε αυτούς προστέθηκαν η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, και οι τέσσερις αναπληρωτές. Την ίδια στιγμή, μια σημαντική ομάδα εθελοντών πλαισιώνει την ομάδα οργάνωσης του κόμματος και αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις εθελοντικές ομάδες σε όλη τη χώρα και την κατανομή καθηκόντων.

Πρώτο καθήκον που έχει τεθεί, είναι η επαφή με τους πολίτες, με κάθε τρόπο. Διαδικτυακά, με μικρές συσκέψεις, αλλά και σπίτι-σπίτι. Έτσι ώστε η υπογραφή να μην είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική διαδικασία κατανόησης της ανάγκης του κόμματος και της πολιτικής του στα πρώτα του βήματα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχει, άλλωστε, ολοκληρωθεί η πρωτότυπη πλατφόρμα, που όπως αναφέρουν από την Αμαλίας, θα αποτελέσει πεδίο συλλογικότητας, συντονισμού και δράσης των εθελοντών μελών του κόμματος. Όχι μόνο γεωγραφικά, σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά και θεματικά. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Οικονομία, Εργασία, κλπ.

Ένα σημαντικό στοιχείο του οργανωτικού κομματιού, είναι τα οικονομικά του κόμματος. Ετοιμάζεται ήδη καμπάνια με βασικό στόχο «λίγα από πολλούς». Κατεύθυνση που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να στηρίζει τη δράση της σε πλούσιες χορηγίες επιχειρηματιών και εύπορων ανθρώπων, αλλά στη συμμετοχή των πολλών.

Τέλος, το επόμενο διάστημα, τα στελέχη της Συμπαράταξης σκοπεύουν να οργώσουν τόσο τις γειτονιές των μεγάλων πόλεων, όσο και της περιφέρειας σε μια σειρά από εκδηλώσεις με ομιλητές τοπικά, αλλά και κεντρικά στελέχη.

Η κατεύθυνση είναι οι εκδηλώσεις αυτές να μην αντιγράφουν τις κλασσικές κομματικές εκδηλώσεις, με έναν ομιλητή και πολλούς ακροατές, αλλά να είναι εκδηλώσεις διαλόγου, που θα δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς όχι μόνο να γνωριστούν με τις θέσεις της ΕΛΑΣ, αλλά και να συμβάλουν στη διαμόρφωσή τους.