Η δέσμευση της ΕΛΑΣ για ψηφιακή κυριαρχία και η απάντηση στον Κ.Πιερρακάκη.

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας από την ΕΛΑΣ.Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εξηγεί «όσα δεν καταλαβαίνει» ο υπουργός και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «η «παρα-ΕΥΠ» που «έτρεχε» το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό χρηματοδοτήθηκε από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου του κ. Πιερρακάκη με 40 εκατομμύρια ευρώ».

Κατά την ΕΛΑΣ, ο κ. Πιερρακάκης και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες

Παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική

Έφεραν ψηφιοποίηση χωρίς απαλοιφή της γραφειοκρατίας

Επέβαλαν αδιαφάνεια στις συμβάσεις». Και συνεχίζει: «Η «αδιαφάνεια» που δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης:

Από τον Οκτώβριο 2019 ως τον Απρίλιο 2022, προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισ. ευρώ, με 943 έργα έως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο όπου ο υπουργός κάνει «απευθείας ανάθεση».

Και οι υποκλοπές μέσω Predator στον «ψηφιακό μετασχηματισμό» εντάχθηκαν από τον κ. Πιερρακάκη

Ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» του Κυριάκου Πιερρακάκη σημαίνει τελικά:

- Τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας

- Διασπάθιση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων

- Απειλές για τα προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία, και την εθνική ασφάλεια».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιχείρησε να αποδομήσει πολιτικά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τη δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σχολιάζοντας πως η παρουσίαση του νέου κόμματος ήταν «μια σειρά από τσιτάτα» και επανάληψη παλαιών πολιτικών αφηγημάτων. Ειδικότερα, αμφισβήτησε βασικές εξαγγελίες του νέου κόμματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ούτε ο ίδιος ούτε στελέχη του υπουργείου κατάλαβαν τι σημαίνει η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές».

«Ρώτησα και την ομάδα μου στο υπουργείο, καμιά δεκαριά άτομα που έχουν ασχοληθεί με τα ψηφιακά, και δεν κατάλαβε κανένας», είπε χαρακτηριστικά.