Η αναφορά της Κατερίνας Καινούργιου στις φιλίες της και στο ενδεχόμενο απόκτησης ενός δεύτερου παιδιού.

Μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον καλεσμένο της, Δημήτρη Σέρφα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόκτησης ενός δεύτερου παιδιού, αλλά και στις προσωπικές της φιλίες.

Σε ότι αφορά την κόρη της, φάνηκε να απορεί στο πώς θα μπορούσε να μοιράσει την αγάπη της μεταξύ δύο παιδιών, στο ενδεχόμενο που αποκτούσε και άλλο: «Μου λένε όλοι άντε με το καλό το δεύτερο. Δίνω τόση αγάπη… δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα μοιραστεί η αγάπη… Βέβαια οι μανούλες ξέρουν ότι δεν αλλάζει κάτι, αλλά στο μυαλό τώρα που έχω ένα λέω πώς γίνεται αφού τα έχω δώσει όλα».

Σε αυτό, ο καλεσμένος της, εξέφρασε την προσωπική του άποψη λέγοντας ότι πιθανά να συμβαίνει το ίδιο και με τις φιλίες, εξηγώντας ότι τον κάθε φίλο σου τον αγαπάς το ίδιο.

Παρ’ όλα αυτά, η Κατερίνα Καινούργιου, παραδέχτηκε την δική της εμπειρία, λέγοντας: «Εγώ μπορώ. Τους έχω σε βαθμίδες τους φίλους μου, αλλά δεν το λέω δημόσια. Δηλαδή στο μυαλό μου έχω μία φίλη, την πιο αγαπημένη μου, αλλά δεν θα το παραδεχτώ ποτέ στην άλλη. Για κάποιους λόγους έχει ξεχωριστεί θέση στην καρδιά μου. Είναι η αδυναμία..».

