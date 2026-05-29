Η Κατερίνα Ζαρίφη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Θύμα της τεχνητής νοημοσύνης έπεσε πριν από μερικές ημέρες η Κατερίνα Ζαρίφη, μία είδηση που ανακοίνωσε η ίδια το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου στον αέρα του «Buongiorno».

Όπως εξήγησε διέρρευσε στο διαδίκτυο μία φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με την ίδια να κρατά στην αγκαλιά της ένα έγχρωμο αγοράκι, αφήνοντας αιχμές ότι πρόκειται για το παιδί που υιοθέτησε.

Την προηγούμενη μάλιστα ημέρα, είχε πει στη Φαίη Σκορδά, ότι με μεγάλη της χαρά θα υιοθετούσε ένα παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου, στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Αναφερόμενη στο περιστατικό μίλησε για τα συναισθήματα που της προκάλεσε η φωτογραφία, εστιάζοντας παράλληλα σε ρατσιστικά σχόλια που δέχτηκε.

Όσα είπε η Κατερίνα Ζαρίφη για το περιστατικό με την ΑΙ φωτογραφία

Αρχικά μίλησε για τον τρόπο και το χρονικό εξέλιξης της υπόθεσης: «Τρελάθηκα με αυτή την ιστορία. Εγώ κάνω τη στήλη του πίνακα στην εκπομπή. Έχω μία αδυναμία στα παιδάκια από την Αφρική και γενικότερα, τα μικρά παιδάκια τα λατρεύω. Το ξέρει και η Φαίη (Σκορδά). Κάποια στιγμή μου λέει η Φαίη: «Θα υιοθετούσες;» και τις λέω :»Με χαρά και το έχω ψάξει, έχω ρωτήσει». Το βράδυ μου έρχονται μηνύματα στο Instagram που μου λέγανε μπράβο για το παιδάκι που υιοθέτησα. Υπάρχει λοιπόν μία φωτογραφία που κρατάω ένα παιδάκι. Και γράφουν ότι έχω υιοθετήσει ένα παιδάκι από την Αφρική».

Σε δεύτερο χρόνο εστίασε στον λόγο για τον οποίο επηρεάστηκε σημαντικά από την υπόθεση: «Πρώτο το σοκ, γιατί δεν ξέρεις τι προσπάθεια μπορεί να έχει κάνει ο άλλος ή τι σοκ μπορείς να του δημιουργήσεις όταν προσπαθεί κάτι. Το δεύτερο σοκ ήταν η ρατσιστική επίθεση που δέχτηκα, γιατί υιοθέτησα ένα παιδάκι από την Αφρική. Το υποτιθέμενο παιδάκι… Μάλιστα μία κοπέλα μου στέλνει και μου λέει: «Μην τους αφήσεις να μιλάνε έτσι για το παιδάκι σου». όλο σε παράνοια. Τον μικρό ρατσιστή δεν τον έχουμε σκοτώσει μέσα μας…».

Με αφορμή μάλιστα τα σχόλια που δέχτηκε για την υποτιθέμενη υιοθεσία, η Κατερίνα Ζαρίφη εστίασε σε σχόλια που εμπεριέχουν ρατσιστική χροιά: «Έχει ξεκινήσει ένα κύμα. Α, πώς αδυνάτησες, με ενέσεις. Θέλουν να σου βγάλουν κάτι… Να σου πάρουν και αυτή τη χαρά… Λέω, δεν θέλουμε το καλό στον άλλον. Δεν θέλεις να του πεις μία καλή κουβέντα…», σχολίασε μεταξύ άλλων, παραθέτοντας παράλληλα μία σειρά από παραδείγματα.

Η σκέψη να κινηθεί νομικά για την ψεύτικη φωτογραφία

«Σκέφτηκα να κινηθώ νομικά. Έχω ιστορία με τα ΑΙ… Το ψάχνω νομικά να δω πώς θα κινηθώ με τη δίωξη και δεν μπορείς να βρεις άκρη. Με τρομάζει σε συνδυασμό η κακία των ανθρώπων με το ΑΙ. Θεωρώ ότι είμαστε ανυπεράσπιστοι σε αυτό… Πρέπει να βρούμε μία τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε την τεχνολογία. Αυτό που έγινε με πείσμωσε ακόμη περισσότερο. Τώρα πια είναι δεδομένο ότι θα το έκανα, να υιοθετούσα ένα παιδί σε ανάγκη…».