Συνεχίζονται οι τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Από την Κυριακή, η άνοδος της θερμοκρασίας, η εξασθένηση των ανέμων και η αυξημένη υγρασία θα ενισχύουν το αίσθημα δυσφορίας, υπογραμμίζει ο Σάκης Αρναούτογλου, που ανάρτησε προγνωστικούς χάρτες με τα νεότερα διαθέσιμα δεδομένα για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Αύριο, Σάββατο, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση στη Δυτική Ελλάδα. Τοπικά στα ορεινά η αστάθεια θα επιμείνει, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με μικρής διάρκειας μπόρες.

«Από την Κυριακή 31 Μαΐου, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά. Παράλληλα, η εξασθένηση των ανέμων και η αυξημένη υγρασία, κυρίως σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, θα ενισχύσουν το αίσθημα δυσφορίας», αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, επισημαίνει πως τις επόμενες ημέρες δεν θα λείψουν οι τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά.