Καλές οι καιρικές συνθήκες για του εκδρομείς του τριημέρου. Τι αναφέρει ο Τσατραφύλλιας για τον καιρό του Αγίου Πνεύματος.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι συνθήκες βελτιώνονται σημαντικά και φαίνεται να ευνοούν όσους σχεδιάζουν εξορμήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Παρότι σήμερα ο καιρός ήταν κατά διαστήματα συννεφιασμένος και βροχερός από νωρίς το πρωί, η εικόνα αυτή δεν θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα είναι παροδικά και ήδη υποχωρούν, με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Όπως ανέφερε, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ προτρέπει όσους ταξιδέψουν να είναι προετοιμασμένοι ακόμη και για καλοκαιρινές εικόνες, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους μαγιό, καθώς η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει γύρω στους 20–21 βαθμούς Κελσίου.

«Αυτό το τριήμερο είναι μία πρόβα καλοκαιρού, καθώς ο καιρός θα είναι πολύ καλός και για τα πρώτα μπάνια», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Από τη Δευτέρα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ξεπερνώντας τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας μια πιο καλοκαιρινή αίσθηση στην εβδομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μόνη αστάθεια που ενδέχεται να εμφανιστεί αφορά σύντομες απογευματινές μπόρες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες όμως θα έχουν περιορισμένη διάρκεια και ένταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diuzczext8vd?integrationId=eexbs17lxeknn2p}