Θα συνεχιστούν τα περιστατικά με τα drones, προειδοποιεί ο Μεντβέντεφ.

Οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορούν να κοιμηθούν ήσυχοι. Με αυτή τη φράση, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε πως θα συνεχιστούν τα περιστατικά με drones, όπως εκείνο που συνετρίβη στη Ρουμανία, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά και δεσμεύθηκε να «υπερασπιστεί κάθε εκατοστό της συμμαχικής επικράτειας», μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ότι πρέπει να εξακριβωθεί σε ποια χώρα ανήκει το drone που συνετρίβη στην Ουκρανία. Αλλά πρόσθεσε πως οι «ανίκανοι» Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν να εκφράζουν την οργή τους για το περιστατικό, από τη στιγμή που εμπλέκονται ευθέως σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Ας ετοιμαστούν: αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει», δήλωσε. «Μαίνεται πόλεμος. Και οι πολίτες των κρατών της ΕΕ, ως πληθυσμός εμπόλεμων κρατών, δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι», συμπλήρωσε ο Μεντβέντεφ, σύμφωνα με το Reuters.

Τέτοια περιστατικά είναι πολύ πιθανό να συνεχιστούν σε περιοχές όπου κατασκευάζονται drones για την Ουκρανία, πρόσθεσε. «Εξάλλου, τα ευρωπαϊκά drones, τα ανταλλακτικά τους και άλλα όπλα- για να μην αναφέρω τις πληροφορίες- χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον της χώρας μας καθημερινά. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, καταστρέφονται κατοικίες, στις οποίες σκοτώνονται οι πολίτες μας», συνέχισε.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για το περιστατικό με το drone στη Ρουμανία, μετέδωσε νωρίτερα το TASS. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Μόσχα θα απαντήσει γρήγορα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα, ως αντίποινα.