Ήπιο σκηνικό με τοπικές αστάθειες στα ηπειρωτικά βλέπει ο μετεωρολόγος του STAR για το τριήμερο.

Με σχετικά ήπιο καιρό που όμως δεν θα λείψουν οι αστάθειες αναμένεται να κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του STAR Θοδωρή Κολυδά.

Η γενική τάση των προγνωστικών στοιχείων δείχνει θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου κατά περιόδους ενδέχεται να εκδηλωθούν σύντομες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στην πρόγνωσή του «Ελαφρό ήτανε το κύμα κι ο καιρός φυσούσε πρίμα. Η αστάθεια θα διατηρηθεί κυρίως στα Βόρεια ηπειρωτικά».

Στα νησιά ο καιρός αναμένεται πιο σταθερός, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, ευνοώντας τις μετακινήσεις και τις εξορμήσεις του τριημέρου. Οι άνεμοι δεν προβλέπεται να προκαλέσουν προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ευχάριστα επίπεδα. Σύμφωνα και με τα στοιχεία που παραθέτει το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται κατά βάση καλό, με πρόσκαιρες και τοπικές εξάρσεις αστάθειας, χωρίς έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα.

Η ανάρτηση Κολυδα

