Νέες βολές Γεροβασίλη για χειραγώγηση της ΕΥΠ και συγκάλυψη με εντολή ΝΔ.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η Όλγα Γεροβασίλη, Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη στελέχωση της ΕΥΠ.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί έλεγχο της ΕΥΠ και συγκάλυψη»

Σε δήλωσή της η κ. Γεροβασίλη κάνει λόγο για σειρά ενεργειών που συνιστούν προσπάθεια αποτροπής πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης. Μάλιστα τονίζει ότι οι σημερινές κινήσεις συγκάλυψης έρχονται «μετά το δικαστικό μπλόκο που επιχείρησε ο εμπλεκόμενος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας, με την υπόθεση να εκκρεμεί στον Αντεισαγγελέα, κ. Μπακέλα» αλλά και στον απόηχο του «κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος της Νέας Δημοκρατίας να εμποδίσει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές που πρότεινε η Αντιπολίτευση».

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Σήμερα, η ΝΔ, υπερψηφίζει, σε άσχετο νομοσχέδιο, άρθρο για μεταταχθούν στην ΕΥΠ και μάλιστα σε προσωποπαγείς θέσεις και «κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου», όλοι οι αποσπασμένοι που η Κυβέρνηση έχει τοποθετήσει στην ΕΥΠ μέχρι σήμερα. Ακούσαμε, μάλιστα, τον υπουργός Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, η σύζυγος του οποίου υπήρξε στόχος του ενιαίου κέντρου ΕΥΠ-Predator, να υπερασπίζεται τη ρύθμιση και την ΕΥΠ, λέγοντας «δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς ΕΥΠ». Πώς εννοεί την «ασφάλεια» και πώς εννοεί την ΕΥΠ, όμως, κος Σκέρτσος;»

Καταλήγοντας ότι «πάντως, οι διαφωνούντες υπάλληλοι, αφού τοποθετήθηκαν σε διευθύνσεις-ψυγεία, κατόπιν εκδιώχθηκαν κιόλας, όπως προέκυψε στη δίκη των υποκλοπών. Ο στόχος της σημερινής διάταξης είναι προφανής: Ο διαρκής έλεγχος της ΕΥΠ από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε το σκάνδαλο των υποκλοπών να μην ανοίξει ούτε και αφού η ΝΔ χάσει την εξουσία»