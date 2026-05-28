Οι συλληφθέντες προσέγγιζαν τους ανυποψίαστους τουρίστες σε παραλίες της Μυκόνου.

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασε η αστυνομία στη Μύκονο την Τετάρτη (27/05) για κατοχή προϊόντων απομίμησης με σκοπό το εμπόριο, ύστερα από ειδκή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στο νησί.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα οχήματα και στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν 1.739 είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιρειών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε τουρίστες του νησιού.

Οι συλληφθέντες μετέβαιναν σε τουριστικές περιοχές και παραλίες της Μυκόνου, όπου, κινούμενοι πεζοί, προσέγγιζαν τους παρευρισκόμενους, κυρίως τουρίστες, και, με το πρόσχημα ότι τα προϊόντα που έφεραν στην κατοχή τους ήταν γνήσια διάφορων επώνυμων εταιρειών, τα διέθεταν προς πώληση έναντι ποσού δυσανάλογου της πραγματικής αξίας των προϊόντων.

Τα προϊόντα παραεμπορίου κατασχέθηκαν και κινήθηκε η διαδικασία καταστροφής τους, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

