Τρεις συλλήψεις μετά τους πυροβολισμούς στα Πατήσια.

Πυροβολισμοί έπεσαν σε κατάστημα στα Πατήσια, με συνέπεια να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης, ενώ έπειτα από καταδίωξη αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα.

Ο ένοπλος μπήκε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων, επί της Πατησίων, λίγο μετά τις 18:30 και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στα δύο πόδια, προτού τραπεί σε φυγή. Ο δράστης μπήκε σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν άλλα δύο άτομα.

Αστυνομικοί καταδίωξαν το όχημα, το οποίο έπεσε σε 3-4 αυτοκίνητα στη λεωφόρο Κηφισού. Στη συνέχεια συνελήφθησαν τρεις από τους επιβαίνοντες, ενώ ένας διέφυγε και αναζητείται.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.