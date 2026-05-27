Τα ευρήματα και οι μαρτυρίες που φέρνουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών ο θάνατος ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις Αρχές.

Το παιδί διέμενε μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια του στον καταυλισμό της περιοχής και είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένο για αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί. Η μητέρα του ενημέρωσε τις Αρχές όταν αντιλήφθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι «χτένισαν» τον οικισμό και τα γύρω σημεία όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά. Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε τον 10χρονο μέσα στο αρδευτικό κανάλι χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών και αναμένεται να οδηγηθεί στη Θεσσαλονίκη για νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, η μητέρα του 10χρονου έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και καταθέτει στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας. Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία και για ακόμη ένα άτομο, το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί, ενώ έχει ήδη προχωρήσει και η σύλληψη 43χρονης ιδιοκτήτριας κατοικίας που φέρεται να σχετίζεται με υπόθεση ρευματοκλοπής.

Το σενάριο της ηλεκτροπληξίας

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με βασικό σενάριο να βρίσκεται στο μικροσκόπιο η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, στο κανάλι φέρεται να υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για πιθανή ρευματοκλοπή και επικίνδυνες συνθήκες στον οικισμό. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και αναμένεται να διερευνηθεί πλήρως από την ιατροδικαστική εξέταση και την αστυνομική έρευνα.

Παράλληλα, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, ο θείος του παιδιού ανέφερε ότι ο 10χρονος είχε βγει για βόλτα και βρέθηκε στο κανάλι, όπου σύμφωνα με την εκτίμησή τουμπορεί να έπεσε στο νερό και να ήρθε σε επαφή με καλώδιο ρεύματος. Όπως υποστήριξε, το παιδί πιθανόν χτυπήθηκε από ρεύμα μέσα στο νερό, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Κάτοικοι του οικισμού Ρομά κατήγγειλαν ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή για ρευματοκλοπή και για το γεγονός ότι φέρεται να υπήρχε καλώδιο που περνούσε μέσα από το νερό. Στο πλαίσιο της έρευνας, λίγο πριν τις 18:00, συνελήφθη μια 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων και να αποκωδικοποιήσουν πώς ο 10χρονος βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι, αν υπήρχε πράγματι ηλεκτρικό καλώδιο στο νερό και αν ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό, ηλεκτροπληξία ή συνδυασμό παραγόντων.

Οι απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή και την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.