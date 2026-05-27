Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει αυτά που δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει λογαριασμός του Λευκού Οίκου για το φερόμενο προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε την Τετάρτη τις αναφορές των ιρανικών ΜΜΕ που κάνουν λόγο για προσχέδιο του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως «απόλυτο κατασκεύασμα».

«Αυτή η αναφορά από τα ιρανικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινή και το μνημόνιο που «κυκλοφόρησαν» είναι το απόλυτο κατασκεύασμα. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει αυτά που δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα γεγονότα έχουν σημασία», δημοσίευσε ο λογαριασμός Rapid Response47 του Λευκού Οίκου στο X.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σύμφωνα με ένα προσχέδιο που έλαβε η ιρανική πλευρά, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ορισμένες από τις λεπτομέρειες είναι παρόμοιες με τον τρόπο που οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την συμφωνία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν πρόθυμος να άρει τον αποκλεισμό εφόσον το Ιράν επιτρέπει στα εμπορικά πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά και έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μια καλή συμφωνία μόνο για τον αμερικανικό λαό, ο οποίος πρέπει να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, απαντώντας στο ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.

Τι ορίζει το προσχέδιο

Το Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για ένα μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, το οποίο θα ανοίξει ξανά την εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ και θα τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Βάσει του αναφερόμενου πλαισίου, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον αποκλεισμό, ενώ το Ιράν, από την πλευρά του, θα επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι τα στρατιωτικά σκάφη δεν συμπεριλαμβάνονται στο προσχέδιο συμφωνίας.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η διαχείριση και η δρομολόγηση της κυκλοφορίας πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Σημειώνεται, αυτό είναι ένα από τα κύρια, αμφιλεγόμενα ζητήματα που καθυστερούν τη συμφωνία, με τις ΗΠΑ να λένε ότι τα πλοία πρέπει να έχουν ελεύθερη διέλευση.

Το ρεπορτάζ σημείωσε ακόμα πως εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί ως δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε το λεγόμενο πλαίσιο του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ ως μη οριστικοποιημένο και δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα προβεί σε κανένα βήμα χωρίς απτή επαλήθευση.

Το πρακτορείο ειδήσεων Iran Mizan ανέφερε επίσης πως «Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από το περιβάλλον του Ιράν, είτε αυτό περιλαμβάνει δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, είτε δυνάμεις που σταθμεύουν σε βάσεις που απαιτούν διαπραγμάτευση».

Οι NYTimes αναφέρουν ωστόσο πως οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευσης πυραύλων, μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ακόμη και όταν ο Τραμπ και η κυβέρνησή του επέμεναν ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία.

Περί εμπλουτισμού

Ο Ιρανός βουλευτής Μοχσέν Ζανγκανέχ δήλωσε παράλληλα, πως η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ επί της αρχής του εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά συζητά λεπτομέρειες όπως πιθανά όρια στα επίπεδα εμπλουτισμού.

«Δεν μιλάμε για την αρχή του εμπλουτισμού, αλλά μιλάμε για λεπτομέρειες, όπως το ποσοστό εμπλουτισμού, το οποίο πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι περιορισμένο», δήλωσε ο Ζανγκανέχ, μέλος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού του κοινοβουλίου. Πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε πλήρη συντονισμό με τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.

«Αυτό που συμβαίνει είναι σε πλήρη συντονισμό με την ηγεσία και σύντομα, πιθανώς στο Eid al-Ghadir στις αρχές Ιουνίου, θα γιορτάσουμε τη νίκη της Ισλαμικής Δημοκρατίας», είπε.

Με πληροφορίες του CNN/Al Jazeera/NYTimes