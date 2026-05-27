Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας ζητάει η Ουκρανία, την στιγμή που αυξάνονται τα ρωσικά πλήγματα.

Επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Κογκρέσο απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέτοντας στο προσκήνιο το ζήτημα της έλλειψης πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία εν μέσω ενταντικών ρωσικών πληγμάτων στη χώρα.

Στην επιστολή του, που υπογράφηκε σήμερα (27/05), ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε να «βοηθηθεί» η Ουκρανία ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία – τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα – προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

{https://x.com/Maks_NAFO_FELLA/status/2059644687082774970}

Τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

{https://x.com/clashreport/status/2059651479586177495}