Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στο Κίεβο και τον τραυματισμό δεκάδων.

Mε υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους έπληξε η Ρωσία την Ουκρανία.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κίεβο άκουσαν σειρές εκρήξεων που ταρακούνησαν κτίρια και είδαν τροχιοδεικτικά βλήματα να διασχίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «κατέστρεψαν μερικώς» το στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, έγινε σήμερα γνωστό από τους ιθύνοντές του.

«Το στούντιο του τηλεοπτικού δικτύου ARD, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές και εν μέρει καταστράφηκε, πιθανόν από ένα ωστικό κύμα, που έσπασε τα τζάμια, κατέστρεψε αίθουσες και προκάλεσε την κατάρρευση τοίχων», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γερμανικό δίκτυο.

Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν στο στούντιο εκείνη τη στιγμή, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της.

Αυτή η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από μια ουκρανική επίθεση εναντίον ενός σχολείου σε μία κατεχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια, για την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε μια στρατιωτική απάντηση.

Στο Κίεβο, συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα στους δρόμους, πολυκατοικίες είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ένα εμπορικό κέντρο είχε καεί ολοσχερώς.

Η δομική ακεραιότητα του κτιρίου που στεγάζει το στούντιο του ARD πρέπει να αξιολογηθεί.

«Παρά την έκταση των ζημιών, η απευθείας κάλυψη από την Ουκρανία συνεχίζεται: η παραγωγή και η ζωντανή μετάδοση θα διασφαλιστούν χάρη σε φορητές τεχνικές λύσεις και σε εναλλακτικά μέσα», συμπλήρωσε το ARD.

«Τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είναι μαζικά και ανελέητα εδώ και χρόνια και αποτελούν μέρος της σκληρής πραγματικότητας της ζωής στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βασίλι Γκόλοντ, επικεφαλής του στούντιο του ARD στο Κίεβο.

Αντιδράσεις για τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία

Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, στις οποίες, όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, δείχνουν έναν «απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων. Πρόκειται για αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», έγραψε η Κάλας στο Χ.

«Η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Ορέσνικ, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και αυτό συνιστά μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», υπογράμμισε η Κάλας.

Επίσης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας Κιέβου, μεταξύ άλλων με την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ.

«Η Γαλλία καταδικάζει αυτήν την επίθεση και τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, η οποία πάνω απ’ όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε μια ανάρτηση στο Χ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του να στηρίζει την Ουκρανία.

Η Επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε σθεναρά σήμερα τη νυχτερινή ρωσική επίθεση εναντίον ουκρανικών στόχων με τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βίαιη ρωσική επίθεση που έπληξε εκ νέου τις πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τις σοκαριστικές και περιέγραψε τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ως «μία ακόμη κλιμάκωση».