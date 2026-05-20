Στη συζήτηση «Η ρευστοποίηση του διεθνούς πλαισίου και η ελληνική Ατζέντα» του Ετήσιου Συνέδριου του Κύκλου Ιδεών συμμετείχει ο Νίκος Δένδιας.

Στο πόρισμα που αφορά το ουκρανικό θαλάσσιο drone, το οποίο εντοπίστηκε με εκρηκτικά μέσα σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο υπουργός απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του πορίσματος, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την υπόθεση «εξαιρετικά επικίνδυνη». Όπως είπε, πρόκειται για ουκρανικό drone θαλάσσης, σημειώνοντας ότι η ουκρανική πλευρά θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, καθώς –όπως υπογράμμισε– αν το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος είχε πλήξει κάποιο κρουαζιερόπλοιο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επαναφορά από τουρκικά μέσα ενημέρωσης του ζητήματος του τουρκολιβυκού μνημονίου, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι δεν συμμερίζεται την αντίληψη περί «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε πως το ενδεχόμενο επιστροφής σε επιχειρησιακή κρίση εξαρτάται από τη στάση της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο θέμα που προέκυψε σχετικά με την παρουσία πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο. Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν μεταφέρθηκαν για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής, αλλά στο πλαίσιο σχεδιασμού που αφορούσε πιθανές επιθέσεις από το Ιράν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, καθώς δεν έχουν καταγραφεί σχετικές εκτοξεύσεις εδώ και περίπου έξι εβδομάδες, δεν υπήρχε επιχειρησιακός λόγος να παραμείνουν εκτεθειμένοι στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της Άγκυρας, ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι έχει προειδοποιήσει για τον «τουρκοκεντρισμό», διευκρινίζοντας πως οι Patriot ουδέποτε τοποθετήθηκαν στην Κάρπαθο με στόχο την Τουρκία. Όπως είπε, επρόκειτο για καθαρά εθνική απόφαση στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για το Ιράν, χωρίς να ζητηθεί έγκριση από το ΝΑΤΟ. Ξεκαθάρισε επίσης ότι, εφόσον το επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, οι πύραυλοι μπορούν να επανατοποθετηθούν στο νησί.

Αναφερόμενος τέλος στο πολιτικό κλίμα και τα σενάρια περί κυβερνήσεων συνεργασίας που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία. «Θα επιδιώξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όμως την τελική απόφαση θα τη λάβει ο ελληνικός λαός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

