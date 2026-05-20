Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο πρώην πρόεδρος της Κούβας.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, στις ΗΠΑ, μια σημαντική κλιμάκωση των πιέσεων της Ουάσινγκτον στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού.

Το κατηγορητήριο κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι. Σε βάρος του 94χρονου απαγγέλθηκαν μία κατηγορία για συνωμοσία για σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες, τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και δύο για καταστροφή αεροσκάφους, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αναφέρει το Reuters. Άλλα πέντε άτομα κατηγορούνται στην ίδια υπόθεση.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη αεροσκαφών Κουβανών εξόριστων, από μαχητικά, το 1996. Ο Ραούλ Κάστρο διαδέχθηκε τον αδελφό του, Φιντέλ, στην προεδρία το 2008, ενώ νωρίτερα υπήρξε επί δεκαετίες επικεφαλής του υπουργού Άμυνας. Αποχώρησε από τη θέση του προέδρου το 2018, αλλά παραμένει ισχυρή προσωπικότητα στο πολιτικό παρασκήνιο της Κούβας.

Όταν έγινε η κατάρριψη των δύο μικρών αεροσκαφών, το 1996, ήταν υπουργός Άμυνας. Τα αεροσκάφη ανήκαν στην οργάνωση Κουβανών εξόριστων Brothers to the Rescue, με έδρα το Μαϊάμι. Σύμφωνα με την οργάνωση, αναζητούσαν Κουβανούς πρόσφυγες που είχαν φύγει από το νησί με σχεδίες.

Η κουβανική κυβέρνηση υποστήριζε ότι ενήργησε νόμιμα καθώς τα αεροπλάνα είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κούβας. Ο Φιντέλ Κάστρο είχε δηλώσει τότε ότι ο στρατός ενήργησε βάσει «πάγιων οδηγιών» και πως ο αδελφός του δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη εντολή για την κατάρριψη των αεροπλάνων. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας είχε καταλήξει ότι η κατάρριψη έγινε πάνω από διεθνή ύδατα.

Το μήνυμα του Ρούμπιο στους Κουβανούς

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του- στο οποίο μιλούσε ισπανικά- κάλεσε τους Κουβανούς να διαλέξουν «έναν νέο δρόμο».

Στο βίντεο, κατηγόρησε την ηγεσία της Κούβας για κλοπή, διαφθορά και καταστολή. «Ο πρόεδρος Τραμπ προτείνει έναν νέο δρόμο μεταξύ των ΗΠΑ και μιας νέας Κούβας, όπου έχετε πράγματι τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιος κυβερνά τη χώρα σας και να ψηφίσετε για να τον αντικαταστήσετε, εάν δεν κάνει καλά τη δουλειά του», ανέφερε.

Ο Ρούμπιο, που κατάγεται από την Κούβα, τόνισε στο βίντεο ότι το γεγονός πως οι Κουβανοί περνούν 22 ώρες την ημέρα χωρίς ηλεκτρικό «δεν οφείλεται σε έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα, είναι ότι αυτοί που ελέγχουν τη χώρα σας υπεξαίρεσαν δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς κανένα ποσό να έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί ο πληθυσμός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP