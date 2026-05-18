Η Κούβα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατασκευάζουν μια υπόθεση περί απόκτησης στρατιωτικών drones για να δικαιολογήσουν πιθανή στρατιωτική επέμβαση.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Κούβας θα οδηγήσει σε «λουτρό αίματος» με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

«Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ σε ανάρτησή του στο X.



Το σχόλιό του έγινε μετά την κυκλοφορία μιας έκθεση του Axios που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, επικαλούμενη απόρρητες πληροφορίες, η οποία ανέφερε ότι η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και έχει συζητήσει σχέδια για τη χρήση τους με στόχο επίθεση στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκουαντάναμο, σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία και στο Κι Γουέστ της Φλόριντα. Η Κούβα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατασκευάζουν μια υπόθεση για να δικαιολογήσουν πιθανή στρατιωτική επέμβαση.

Κουβανοί δήλωσαν ότι θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε επίθεση παρά τις βαθιές οικονομικές δυσκολίες του νησιού. «Ξέρω ότι η Κούβα είναι μια ισχυρή χώρα. Οι Κουβανοί είναι πολύ γενναίοι και δεν πρόκειται να μας βρουν απροετοίμαστους», δήλωσε η 57χρονη Σάντρα Ροζό στο Reuters. «Αν έρθουν, θα πρέπει να πολεμήσουν, γιατί η Κούβα θα απαντήσει. Η χώρα μου, πεινασμένη ή όπως κι αν είναι, θα απαντήσει. Είναι καλύτερα να μην έρθουν γιατί θα γίνει μάχη».

Η Κούβα, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τότε που οι ΗΠΑ διέκοψαν τον ενεργειακό εφοδιασμό τους μετά τη σύλληψη του προέδρου της τότε συμμάχου τους Βενεζουέλας τον Ιανουάριο, Νικολάς Μαδούρο. Τις τελευταίες εβδομάδες τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι συχνά διαθέσιμο μόνο για μία ή δύο ώρες την ημέρα.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο πηγή του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ότι οι εισαγγελείς σχεδίαζαν να απαγγείλουν κατηγορίες στον πρώην ηγέτη της Κούβας Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη από την Κούβα το 1996 δύο αεροπλάνων ανθρωπιστικής ομάδας. Ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ δήλωσε σε ανάρτησή του στα social media, πως η Κούβα, «όπως κάθε έθνος στον κόσμο», έχει το δικαίωμα σε νόμιμη αυτοάμυνα έναντι εξωτερικής επιθετικότητας βάσει του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου.

Η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του 94χρονου Κάστρο, αδελφού του εκλιπόντος πρώην ηγέτη Φιντέλ Κάστρο και ήρωα της Κουβανικής Επανάστασης του 1959, θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της πίεσης στην Κούβα από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Ο κουβανικός λαός δεν επιτρέπει σε κανέναν να παρέμβει στη γη του», δήλωσε ο 87χρονος Χόρχε Βιγιαλόμπος, κάτοικος της Αβάνας. «Οι Κουβανοί ξέρουν πώς να αμύνονται, ακόμη και με ξύλα και πέτρες».

Με πληροφορίες του Reuters