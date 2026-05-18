Μία συγκινητική αναφορά έκανε ο Τρύφωνας Σαμαρά στη σκυλίτσα του, Νικόλ, που έφυγε από τη ζωή ύστερα από ατύχημα στα παρασκήνια του «Just the 2 of Us».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε ο Τρύφωνας Σαμαράς, και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου.

Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό της σκυλίτσας του, Νικόλ, η οποία έφυγε από τη ζωή ύστερα από ατύχημα που είχε στα παρασκήνια του «Just the 2 of Us», καθώς έπεσε από ύψος 2 μέτρων.

«Το Just φέτος ήταν η χαρά μου, αλλά όλα μου τα κατέστρεψε ο χαμός της Νικόλ. Χάρηκα γιατί ο Νίκος μου έκανε δώρο τον Just, τον είχε ήδη 1,5 χρόνο…».

Σε αυτό το σημείο, η δημοσιογράφος έδωσε το μικρόφωνο στον Τρύφωνα Σαμαρά, καθώς θέλησε να δείξει στην κάμερα το σκυλάκι του παίρνοντας τον αγκαλιά. Τότε ο ίδιος, μπερδεύτηκε και έδωσε το μικρόφωνο στο σκύλο για να μιλήσει.

Το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να προκαλέσει τόσο το γέλιο του ίδιου όσο και της δημοσιογράφου: «Στο σκύλο θα το δώσεις;», του αποκρίθηκε.